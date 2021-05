Une importante mise à jour pour Windows

Disponible depuis 2015, Windows 10 va-t-il bientôt tirer sa révérence? À l’occasion de la keynote d’ouverture de la conférence annuelle Build 2021, Satya Nadella, patron de Microsoft, a annoncé l’arrivée d’une «prochaine génération» du système d’exploitation de la firme, sans faire référence à «Windows 10», ce qui pourrait faire penser à un changement de numéro.

«Bientôt, nous partagerons l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie afin de créer de meilleures opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs», a-t-il déclaré. «J’ai pu la tester moi-même au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de la prochaine génération de Windows. Notre promesse est la suivante: nous allons créer plus d’opportunités pour chaque développeur Windows dès aujourd’hui et accueillir tous les créateurs qui recherchent la plus innovante, nouvelle et ouverte des plateformes pour créer, distribuer et monétiser des applications», a-t-il ajouté, promettant d’en dire plus «très bientôt».

Il est probable que Satya Nadella fasse référence à la mise à jour Sun Valley de Windows 10, dont le déploiement est imminent. Cette nouvelle mouture du système d’exploitation devrait notamment afficher une nouvelle interface et intégrer un nouveau magasin d’applications plus ouvert aux logiciels tiers et à leurs propres systèmes de paiement. La mise à jour devrait aussi profiter des meilleures fonctionnalités de Windows 10X, système pensé à l’origine pour les appareils à deux écrans que Microsoft a finalement abandonnés.

