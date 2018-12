La marque Android s'éclipse un peu plus

Hébergé depuis le mois de juin à l'adresse messages.android.com, la version web du service de messagerie instantanée Messages du système d'exploitation mobile Android va déménager. Elle sera bientôt hébergée sur les serveurs de google.com à l'adresse messages.google.com. Ce changement a été découvert dans une dernière version du système d'exploitation Chrome OS de Google, rapporte le site spécialisé 9to5Google.

À première vue anodine, cette migration pourrait toutefois être le signe d'une modification à venir plus radicale pour la marque Android. Google, qui l'élude de plus en plus depuis quelque temps, pourrait définitivement la rebaptiser pour peut-être unifier la plus populaire des plateformes mobiles avec Chrome OS, système pour les Chromebooks. Cela pourrait se concrétiser avec l'arrivée future du nouveau système d'exploitation Fuchsia.

Vers l'abandon de la marque Android

Peu sont en effet les services qui intègrent encore la marque Android dans leur nom: l'OS mobile Android, le système embarqué pour voitures Android Auto ou encore celui pour les téléviseurs et les box TV Android TV. Pour rappel, l'Android Market est devenu en son temps la boutique Google Play, le système de paiement Android Pay a été rebaptisé Google Pay, tandis que l'OS pour montres connectées Android Wear a pris le nom de Wear OS.

A l'heure actuelle, l'adresse messages.google.com ne renvoie aucune interface active, mais cela pourrait changer prochainement. Il faudra probablement attendre le déploiement de la version 72 ou 73 de Chrome OS, avance le site spécialisé.

(L'essentiel/man)