Des AirPods auraient explosé, Apple enquête

«C'est la chose la plus folle que j'aie jamais vécue», a déclaré à une chaîne de télévision locale Jason Colon, une paire d'AirPods endommagés dans la main. Cet habitant de Tampa, en Floride, raconte avoir vécu une mésaventure avec ses écouteurs sans fil. Pendant qu'il écoutait un mix de musique dance dans une salle de fitness de la ville de St. Petersburg, en Floride, il a remarqué un dysfonctionnement étrange avec l'un des écouteurs: «J'ai vu de la fumée blanche commencer à jaillir», explique-t-il.

Il a alors posé les AirPods sur un engin d'entraînement et est allé chercher de l'aide. À son retour, l'accessoire avait déjà explosé. «C'était déjà comme ça. Il avait déjà explosé. Je ne l'ai pas vu, mais c'était déjà grillé! On peut voir les dommages causés par la flamme», a dit Jason Colon qui se félicite d'avoir enlevé les AirPods dès qu'il a remarqué un dysfonctionnement. «Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver à mon oreille», s'interroge-t-il. Un porte-parole d'Apple a indiqué que la société avait ouvert une enquête sur cette défaillance matérielle pour l'heure inexpliquée et qu'elle allait prendre contact avec son client.

Ce n'est pas la première fois qu'un appareil électronique explose à cause de la batterie. Pour rappel, en 2016, Samsung avait dû procéder à un rappel de ses smartphones Galaxy Note 7 à la suite d'appareils ayant pris feu à cause d'un défaut de batterie. Le géant sud-coréen avait ensuite arrêté sa production. Plus récemment, le 9 janvier dernier, la batterie d'un iPhone avait surchauffé dans un magasin Apple à Zurich. Une cinquantaine d'employés et de clients avaient dû être évacués.

(L'essentiel/man)