Mettez-​​vous dans la peau d'un touriste audacieux

Tout juste débarqué sur les îles Monument Islands avec l'attirail du parfait petit vacancier, le joueur peut aller piquer une tête dans la mer, s'allonger confortablement dans une chaise longue, faire du shopping ou encore photographier de jolis panoramas. Mais une rencontre avec un vieux touriste bizarre va mener le héros à la découverte de mystérieux monuments antiques. Cette chasse au trésor haute en couleur va le faire voyager sur près d'une dizaine de havres de paix, magnifiés par des graphismes sublimes en voxel, des pixels en trois dimensions.

Switch. Rooftop Panda. Multi.



Âge Pegi: 3 ans.



**** Switch. Rooftop Panda. Multi.Âge Pegi: 3 ans.****

En plus de la quête principale permettant de visiter les fonds marins ou encore les entrailles de mines abandonnées, on peut également s'adonner à d'autres activités rigolotes et récolter quelques sous en aidant les indigènes, comme ramasser quelques fruits pour que la barmaid concocte des cocktails inoubliables ou encore aider un DJ à rendre sa fiesta inoubliable.

Sans prise de tête et reposant, «The Touryst» propose une excursion placée sous le signe de la plénitude. À moins que la jouabilité peu précise mette son grain de sable...

(L'essentiel/mmi)