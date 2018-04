Un lien pour savoir si vos données ont fuité

Alors que Mark Zuckerberg s'apprête à affronter ce mardi pour la première fois l'épreuve redoutée de l'audition devant une commission du Congrès américain, Facebook a publié un lien permettant à ses utilisateurs de vérifier quel a été l'usage de leurs données dans le scandale Cambridge Analytica.

En accédant à cette page, vous pouvez vous assurer que vos informations personnelles n'ont pas été utilisées par la société britannique et que vous ne faites pas partie des 2 645 utilisateurs potentiellement concernés au Luxembourg.

App «This Is Your Digital Life»

Pour rappel, les données de plus de 87 millions d'utilisateurs à travers le monde (pour la plupart aux États-Unis) ont fuité via une application baptisée «This Is Your Digital Life». Dans le cas où vous n'êtes pas concerné par le scandale, la page en question vous indiquera que «ni vous ni vos amis ne vous êtes connectés à This Is Your Digital Life. Par conséquent, il ne semble pas que This Is Your Digital Life ait partagé vos informations Facebook avec Cambridge Analytica.»

Dans le cas contraire, il se peut que vos informations aient été transmises à Cambridge Analytica, qui s'est ensuite servi de sa base de données dans le cadre de la campagne de Donald Trump lors des élections américaines.

Si ce message apparaît lorsque vous cliquez sur le lien, c'est que vos données n'ont pas été impactées.

(L'essentiel)