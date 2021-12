«Fortnite» met le cap sur la socialisation

On ne verra pas les combats disparaître de sitôt du populaire battle royale «Fortnite», mais ils font toujours plus partie d’un ensemble plus large d’expériences proposées dans le jeu. Au moment de clore le chapitre II de la saison 8, Epic Games a fait un pas de plus vers le métavers, cet univers numérique parallèle sur lequel planchent les géants de la tech, comme Facebook. L’éditeur de jeux vidéo américain a en effet créé les Party Worlds, des lieux décrits comme des «mondes festifs» consacrés à la socialisation. «Ce sont des endroits conçus pour se détendre, jouer à des mini-jeux amusants et se faire de nouveaux amis», explique l’équipe de «Fortnite» sur le site de la société.

Epic Games a présenté deux premiers lieux de rencontre baptisés «Walnut World» et «Soirée Lounge», respectivement un parc d’attractions et un bar lounge dans lesquels il est possible de venir avec des amis ou de s’en faire des nouveaux, annoncent les développeurs du jeu.

«Contrairement aux accueils, les mondes festifs ne permettent pas d’accéder à d’autres îles. Ils ne sont pas des outils de découverte», précise la firme. Celle-ci a aussi prévu un mode créatif, qui doit permettre aux joueurs de proposer leurs propres mondes festifs.

(L'essentiel/man)