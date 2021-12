Telegram est le «pire choix», selon le patron de Signal

En raison des problèmes techniques dont a été victime WhatsApp cette année ainsi que l’annonce de modifications de ses conditions d’utilisation, la célèbre app de messagerie a perdu de nombreux utilisateurs au profit des plateformes concurrentes Telegram et Signal.

Peu avant Noël, le patron de cette dernière, Moxie Marlinspike, a pris la parole sur Twitter non pas pour souhaiter de bonnes Fêtes à la concurrence, mais pour la tacler, jugeant l’app Telegram moins sécurisée que WhatsApp, propriété de Meta (maison mère de Facebook).

« Il n’y a pas de pire choix»

«Je m’étonne qu’après tout ce temps, la quasi-totalité de la couverture médiatique de Telegram continue d’en parler comme d’une «messagerie chiffrée»», a-t-il écrit dans le premier tweet d’une série. «Telegram offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais en termes de confidentialité et de collecte de données, il n’y a pas de pire choix», affirme-t-il, avant d’expliquer, selon lui, le réel fonctionnement du service créé par le Russe Pavel Dourov.

It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."



Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:



1/