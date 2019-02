Avec ses stars, G2 est prêt à tout écraser en Europe

C'était le séisme du mercato. L'arrivée du Danois Caps dans l'équipe G2 de Perkz a réuni certainement les deux meilleurs joueurs d'Europe sur la voie médiane (mid). Ce qui a contraint le Croate à un ambitieux changement de rôle, en se décalant sur la voie inférieure (bot). Mais cela n'empêche pas Perkz de se montrer tout aussi dominant.

League of Legends







Le jeu d'arène de bataille en ligne League of Legends (LoL) rassemble chaque mois des dizaines de millions de joueurs dans le monde. Il oppose deux équipes de cinq gamers, qui doivent détruire le «Nexus», un bâtiment de la base adverse, pour l'emporter. Chaque joueur a un rôle particulier: le toplaner évolue sur la voie («lane») supérieure et est fréquemment dévolu à une fonction de tank. Le midlaner se situe sur la voie médiane («mid») et sera amené à infliger beaucoup de dégâts, en principe magiques, appelés «AP». Deux botlaners se retrouvent sur la voie inférieure («bot»), un joueur, appelé «ADC», qui possède d'importants dégâts physiques («AD») et un support, chargé d'initier les agressions. Enfin, le jungler évolue dans les parties de la carte entre les lanes et a pour objectif de créer des surnombres. Avant chaque partie, chaque joueur choisit son champion lors de la «draft», parmi environ 140 personnages disponibles.

«C'était une décision totalement personnelle, explique le joueur de 20 ans. Je pense que je peux être le meilleur dans ce rôle. Selon moi, la solution idéale pour l'équipe était que Caps me remplace au mid.» Ce changement de rôle implique notamment de maîtriser des champions aux caractéristiques très différentes. «Je vais tout jouer, prévient Perkz. Je prépare quelques surprises. Ça sera donc très difficile pour les autres équipes de se préparer contre nous.» Le démarrage du LEC, le championnat européen, l'a prouvé. L'équipe G2 occupe le premier rang avec 6 victoires et aucune défaite.

La structure européenne avait atteint la demi-finale des Worlds, le championnat du monde, en 2018, son meilleur résultat international. «C'était juste de la chance!, coupe Perkz, en toute modestie. Car nous avions souvent été mauvais durant l'année.» Mais en cas de coups durs, l'équipe sait qu'elle peut s'appuyer sur son très expérimenté joueur croate, un roc en toutes circonstances. «J'essaie d'être toujours optimiste et positif. J'adore le jeu en équipe et je sais comment aider mes co­équipiers à être meilleurs.»

Avec les valeurs sûres Wunder et Jankos, ainsi que l'arrivée de Mikyx (ex-Misfits), les G2 ont tout pour dominer durablement le LEC. D'autant que Perkz se verrait bien rester au-delà de son contrat, qui prendra fin en 2021.

