Bug de certains appels FaceTime avec iOS 13.4

Disponible depuis le 24 mars dernier, iOS 13.4, dernière version en date du système d'exploitation mobile d'Apple, apporte quelques améliorations et nouveautés sur iPhone, comme par exemple le partage de dossiers hébergés sur la plateforme iCloud, ou encore le support de la souris et du trackpad sur iPad, via la mise à jour iPadOS 13.4.

Mais ces nouvelles versions logicielles, tout comme macOS 10.15.4 pour les ordinateurs de la marque, semblent aussi embarquer un souci concernant FaceTime, d'après les témoignages de plusieurs utilisateurs, rapporte MacRumors. Ils se plaignent de ne plus pouvoir passer d'appels avec FaceTime vers des contacts utilisant des appareils sous les anciennes moutures iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6.

Bug ou sabotage d'Apple?

Normalement, une mise à jour vers la version plus récente d'iOS suffirait à résoudre le problème, mais il s'agit dans le cas présent des dernières versions compatibles avec les iPhone 4s, iPad mini 2, iPad de 3e génération et l'iPod Touch 5G. Les détenteurs de ces anciens modèles sont donc dans l'impossibilité de les mettre à niveau.

S'agit-il d'un bug ou Apple a-t-il introduit ce dysfonctionnement intentionnellement afin de rendre ses anciens appareils encore plus obsolètes? La question reste ouverte. Il arrive quoi qu'il en soit au mauvais moment, à l'heure où les services d'appels vidéo, comme Zoom, Microsoft Teams, Skype, Hangouts Meet ou encore Houseparty connaissent une augmentation d'utilisation en temps de crise du coronavirus pour rester en contact visuel avec des proches ou collaborer avec des collègues.

(L'essentiel/man)