Vine renaît de ses cendres et rivalise avec TikTok

L'application de courtes vidéos prisée des ados TikTok doit compter sur un potentiel nouveau concurrent: Byte. Lancé sur iOS et Android, ce service est déjà en tête de l'App Store aux États-Unis. Il reprend là où Vine s'était arrêté il y a trois ans, après sa fermeture par Twitter. Et pour cause: l'app partage le même cofondateur (Dom Hofmann) et le même concept contraignant.

En effet, Byte ne permet de partager des vidéos tournant en boucle que de six secondes maximum, à l'instar de ce que proposait le service Vine. Ce dernier, racheté en 2013 pour 30 millions de dollars, avait atteint les 200 millions d'utilisateurs actifs. Mais l'application aux contenus créatifs et humoristiques avait subi la concurrence d'Instagram et de Snapchat, et beaucoup de ses créateurs avaient migré sur YouTube ou Facebook.

Le projet de relancer Vine avait été annoncé dès 2017, sous le nom de V2 par Dom Hofmann. «Nous espérons que cela trouvera un écho auprès des personnes qui avaient l'impression qu'il manquait quelque chose», a-t-il écrit sur Twitter en annonçant le lancement de Byte. En version bêta depuis avril 2019, le logiciel est désormais disponible pour tous dans 40 pays, mais pas encore en Chine, berceau de ByteDance, société mère de TikTok, qui a dépassé les 1,5 milliard de téléchargements fin 2019. Pour attirer des créateurs pouvant contribuer au succès de Byte, Dom Hofmann a d'ores et déjà annoncé un programme pilote de rémunération.

dear friends,today we're bringing back 6-second looping videos and a new community for people who love them.it's called byte and it's both familiar and new. we hope it'll resonate with people who feel something's been missing. https://t.co/g5qOIdM8qG— byte (@byte_app) January 25, 2020

(L'essentiel/man)