«C'était la surprise du chef, je n'étais pas au courant!»

Ouverte à tous, la première phase de sélection a attiré des milliers de fans de «Teamfight Tactics» («TFT»), jeu de stratégie basé sur l'univers de «League of Legends». Après plusieurs semaines de compétition, 64 joueurs européens ont participé au premier week-end de tournoi, qui a sélectionné les seize meilleurs d'entre eux. Ce week-end, du 15 au 16 août, la phase finale permettra de désigner les trois heureux élus qui représenteront l'Europe lors des Worlds, les championnats du monde de «TFT», dotés pour cette première année d'un prizepool de 200'000 dollars.

Alors que plusieurs joueurs d'envergure comme Dark Hydra, Fluffy ou le populaire streamer français Shaunz ont été éliminés, le Français de 24 ans Magarky (71 points) a créé la sensation en se hissant à la 2e place, derrière l'intouchable russe Deisik (79 pts).

Magarky, comment as-tu réagi à cette qualification à la deuxième place des seize meilleurs joueurs européens?

C'était la surprise du chef, et même moi j'étais pas au courant! Il y a eu beaucoup de joie, car c'était inattendu. Ça m'a procuré un gros boost au moral avant la phase finale de ce week-end, où seuls les trois meilleurs seront qualifiés pour les Worlds, qui regrouperont les seize meilleurs joueurs du monde.

Comment as-tu géré la pression d'un tel événement?

Je l'ai surtout ressentie lors du premier match. Sinon, je me considérais comme un outsider et j'ai joué cette carte à fond, profitant du fait que j'étais moins connu que certains gros noms européens comme Dark Hydra.

Qu'est-ce qui a fait la différence?

J'avais des plans de jeu préparés à l'avance, où je visais un top 4 sur certaines parties au lieu de la première place, ce qui m'évitait de prendre trop de risques et de finir à la dernière place! Résultat, sur dix parties, mon pire résultat a été deux cinquièmes places. Je savais que c'était la régularité qui paierait pour cette première phase.

Quelle est ta marque de fabrique?

Certains joueurs appliquent une recette de cuisine et font souvent la même chose. Mais c'est un jeu où il faut savoir gérer l'aléatoire et jouer avec ce que le jeu nous donne. Chaque partie est différente et il est toujours possible de s'améliorer. Donc j'essaie toujours d'apprendre de mes parties, de mes erreurs. A force de jouer, on développe aussi des stratégies peu connues qui vont surprendre l'adversaire. Mais il faut savoir quelques fois bricoler avec ce qu'on a et sortir des plans de jeu prédéfinis. Au final, je ne veux pas être meilleur que les autres, mais je veux m'améliorer jour après jour.

Quel est ton état d'esprit avant d'aborder ce nouveau week-end de compétition?

Tous les compteurs sont remis à zéro. Et il y aura encore plus d'enjeu, vu qu'il faudra viser cette fois le top 3 de la compétition pour pouvoir aller plus loin. J'adapterai donc ma stratégie pour moins miser sur la régularité et davantage prendre de risques pour aller chercher un maximum de points. J'ai quelques stratégies sous le coude qui devraient me permettre d'y arriver!

Avec notamment Voltariux et ToonTV, il y aura en tout six joueurs francophones sur seize ce week-end...

La communauté francophone est vraiment très liée sur ce jeu. Après chaque partie, on regardait les résultats de nos potes. Ça a beau être un jeu solo, il y a une ambiance vraiment cool entre nous. C'est vraiment excellent de faire partie de ce groupe!

Tu as commencé à streamer du «TFT» sur ta chaîne Twitch cette année. Sais-tu déjà de quoi ton avenir sera fait?

Je suis actuellement dans la structure Initial (INI), créée il y a un an, à la base surtout pour «League of Legends». J'ai eu la chance de la rejoindre et je suis pour l'instant le seul joueur sur «TFT», mais je profite de leur coaching staff très professionnel, notamment pour la gestion des aspects mentaux du jeu. J'ai pu me consacrer à «TFT» à temps plein ces derniers temps car le coronavirus m'a empêché de faire mon stage pour valider mon diplôme d'ingénieur en informatique. Ma priorité sera donc de faire ce stage dès que ce sera possible. Mais je ferai le point après ces Worlds.

Comment suivre le tournoi?

Les compétitions de ce week-end seront à suivre sur différentes chaînes Twitch, samedi 15 août dès 14h, par exemple sur celle de Shaunz. Dimanche, les matches seront diffusés par O'gaming, sur la chaîne RitOgaming, dès 14h.

(L'essentiel/mey)