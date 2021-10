Konami s’excuse pour le fiasco du successeur de PES

De la patience, voilà ce que demande la société japonaise Konami après le lancement de son nouveau jeu vidéo gratuit de football. Cette semaine, les internautes n’y sont pas allés de main morte face aux multiples imperfections du jeu. Ainsi, les graphismes sont jugés horribles tout comme la maniabilité, alors que le mot bâclé est sur toutes les bouches. Sur la plateforme Steam, il est même devenu le jeu le plus mal noté par les utilisateurs.

Face à la fronde, Konami est sorti de son silence à travers un Tweet. «Depuis la sortie d’eFootball 2022, nous avons reçu de nombreux commentaires et demandes concernant l’équilibre du jeu, notamment la vitesse des passes et le fonctionnement de la défense. Nous tenions également à reconnaître que des utilisateurs ont signalé des problèmes concernant les cut-scenes, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon» déplorait la firme japonaise face à son erreur.

Le communiqué cherche à montrer la bonne volonté derrière le jeu et son développement: «Nous sommes désolés pour ces problèmes, et nous voulons garantir à chacun d’entre vous que nous prendrons toutes ces inquiétudes au sérieux et que nous nous efforcerons d’améliorer la situation actuelle».

«Ce travail sera continuellement mis à jour, la qualité sera améliorée et du contenu sera constamment ajouté. À partir de la semaine prochaine, nous préparerons une mise à jour en octobre, tout en prenant en compte les autres avis que nous recevrons par le biais de questionnaires envoyés à nos utilisateurs». Avant de rassurer ses utilisateurs et de tenter de les convaincre de rester fidèles en annonçant bientôt corriger le tir. «Nous ferons tout notre possible pour satisfaire le plus grand nombre d’utilisateurs, et nous espérons que vous continuerez à soutenir eFootball 2022».

(L'essentiel)