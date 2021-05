Apple et l'éditeur de Fortnite prêts à s'affronter

Un titan des jeux vidéo contre le géant des smartphones: après des mois d'attaques et d'accusations, Epic Games et Apple vont régler leurs comptes à partir de lundi dans un tribunal californien, où l'éditeur du jeu Fortnite espère renverser le statu quo de l'économie mobile. Selon Epic Games, Apple abuse de sa situation de monopole sur les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, grâce à l'App Store, son incontournable plateforme de téléchargement d'applications mobiles.

Actuellement, Apple est juge et partie puisqu'il fixe les règles d'entrée sur ce marché d'au moins un milliard de personnes, et sa commission sur les transactions, tout en proposant aussi ses propres applis. La marque à la pomme «a construit un écosystème de façon à restreindre la distribution d'applis, exclure ses rivaux, nuire à la compétition et aux consommateurs», a résumé Epic Games dans des documents remis début avril à la cour.

«Faire passer Apple pour le "méchant"»

«Epic veut faire passer Apple pour le "méchant" afin de relancer l'intérêt pour Fortnite, qui est en perte de vitesse», ont de leur côté assené les avocats du groupe de la Silicon Valley. Tim Cook et Tim Sweeney, les deux patrons ennemis, doivent témoigner en personne au procès qui va se tenir à Oakland, ville voisine de San Francisco, et sera suivi de près - mais en ligne - par toute l'industrie, et au-delà. «Il ne s'agit pas seulement de déterminer si Epic Games ou Apple gagne quelques millions de dollars de plus», explique Tejas Narechania, professeur de droit à l'université de Berkeley.

Le procès «va porter sur le futur de l'industrie des technologies», détaille-t-il. «À quel point des sociétés comme Apple, Amazon et Google peuvent-elles contrôler la chaîne de valeur, de la production à la distribution? Doivent-elles être plus ouvertes? Combien de concurrents sont nécessaires?».

Epic n'est pas seul dans cette croisade. À l'automne, il s'est allié à une douzaine d'entreprises, dont les services de streaming de musique Deezer et Spotify, sous la bannière «Coalition for App Fairness» («Coalition pour l'équité entre applications»). Différents régulateurs antitrusts américains enquêtent sur les pratiques d'Apple.

(L'essentiel/afp)