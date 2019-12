Apple lancerait un iPhone sans aucun port en 2021

Après l'abandon du port jack 3,5 mm sur l'iPhone 7 qui a fait coulé beaucoup d'encre en 2016, exit bientôt aussi la connectique Lightning. Apple préparerait pour 2021 un iPhone haut de gamme dénué de tout port afin d'être totalement sans fil, selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé dans les produits Apple, rapporte 9to5mac. La transition du Lightning vers l'USB-C n'aura ainsi peut-être jamais lieu sur un iPhone, contrairement à l'iPad Pro depuis 2018. Place donc uniquement à la recharge sans fil sur cet iPhone de 2021.

Dévoilant la probable feuille de route d'Apple pour les deux prochaines années, le célèbre analyste confirme par ailleurs les prédictions du cabinet d'analyse JP Morgan. Ce dernier a récemment annoncé qu'Apple présenterait des nouveaux smartphones deux fois par an. Ainsi, pas moins de cinq nouveaux iPhone sont attendus en 2020, selon Ming-Chi Kuo. Il parle tout d'abord d'un iPhone entrée de gamme, communément appelé iPhone SE 2. Doté d'un écran LCD de 4,7 pouces, il arborerait le design de l'iPhone 8, modèle sorti en 2017.

Trois caméras

Il serait suivi par quatre nouveaux iPhone haut de gamme équipés d'un écran OLED et d'une connexion 5G. Ces appareils s'inspireraient du design iconique de l'iPhone 4 (lancé en 2010). Dans le détail, les successeurs de l'iPhone 11 seraient dotés d'un écran de 5,4 pouces et de 6,1 pouces et embarqueraient toujours deux caméras à l'arrière. Quant aux remplaçants de l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, ils afficheraient des dalles de 6,1 pouces et de 6,7 pouces. Ces deux modèles intégreraient 3 caméras, ainsi qu'un capteur de temps de vol (ToF, Time of Flight, en anglais), qui permet de capturer une scène en 3D.

Pour 2021, l'analyste prédit également un iPhone SE 2 Plus (5,5 ou 6,1 pouces). Cet appareil troquerait le bouton Home et le capteur de reconnaissance faciale Face ID pour un capteur d'empreintes digitales Touch ID placé directement sur le bouton d'allumage sur le côté de l'appareil.

(L'essentiel/man)