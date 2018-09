Le plus grand des iPhone s'appellerait Xs Max

Le prochain iPhone doté d'un écran Oled de 6,5 pouces, soit le plus grand des trois modèles qu'Apple s'apprête à présenter le 12 septembre prochain, ne s'appellera pas iPhone Xs Plus, mais iPhone Xs Max, d'après une source du site spécialisé 9to5Mac. La firme de Cupertino changerait ainsi la nomenclature, introduite pour la première fois avec l'iPhone 6 Plus, pour différencier la taille de ses smartphones.

Une modification de nom qui prête déjà à sourire et à confusion sur les réseaux sociaux, «XS» pouvant suggérer la taille de vêtements «extra small». Le nom du nouveau modèle pourrait ainsi être interprété comme «iPhone Extra Small Max».

Xs peut aussi être entendu comme «excess» (excès, en anglais). Malgré le marketing d'Apple, nombreux sont en effet encore ceux qui appellent «iPhone X» (prononcé «iPhone ex», en anglais) l'iPhone anniversaire dévoilé l'année dernière, au lieu d'iPhone 10 (ten, en anglais), «X» étant le chiffre romain 10. Mais même en prononçant le nouveau nom de manière correcte en anglais, un internaute s'est aperçu que «Ten-S» ressemblait au mot «Tennis»...

9to5Mac avance par ailleurs que les modèles Xs et Xs Max embarqueront le nouveau processeur A12, 4 Go de mémoire vive (contre 3 Go actuellement), ainsi qu'un port double SIM dans certains marchés.

(L'essentiel/man)