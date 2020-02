Après les écrans pliants, les écrans coulissants

Les fabricants de smartphones n'arrêtent pas de tester de nouveaux formats de smartphones. Après les écrans incurvés, ceux pliants du Samsung Galaxy Fold, du Huawei Mate X, du nouveau Motorola Razr ou encore du dernier Samsung Galaxy Z Flip, un nouveau type d'appareil hybride est en préparation chez le constructeur chinois TCL.

Sa présentation devait avoir lieu fin février au Mobile World Congress de Barcelone, avant que le plus grand salon annuel du mobile ne soit annulé par crainte de l'épidémie de coronavirus. D'après des images publiées par le site Cnet, le mobile a la particularité de ne pas proposer de charnières permettant à son écran de se plier et de se déplier, mais un système d'écran coulissant extensible. Il permet à la dalle de s'étendre et de se déployer sur le côté pour transformer le smartphone en petite tablette.

Le fonctionnement exact n'est pas connu, mais on suppose que l'écran flexible se replie derrière la première dalle dans le boîtier lorsque le smartphone reprend sa forme initiale compacte. À moins qu'il ne s'agisse tout simplement de deux écrans séparés qui coulissent l'un sur l'autre. Les images de rendus 3D ne permettent pas de le déterminer avec précision. Rien n'indique non plus quand ce concept de téléphone portable sera prêt pour la commercialisation, ni quand aura lieu sa présentation officielle.

(L'essentiel/man)