Google Chrome promet d'être moins gourmand

Google veut mettre au régime Chrome, réputé plus gourmand en énergie que la concurrence, Safari d’Apple en tête. La firme de Mountain View planche sur une fonction censée permettre à son navigateur web d’augmenter sensiblement l’autonomie de la batterie d’un ordinateur portable, selon TheWindowsClub.

Encore sous forme expérimentale dans la version 86 de Chrome (la version actuelle pour le grand public est la 83), cette nouvelle fonction vise à réduire les ressources utilisées par les onglets qui fonctionnent en arrière-plan, en limitant à une minute les intervalles des «réveils» JavaScript, comme ceux qui vérifient la position du curseur ou qui concernent la mise à jour des bannières publicitaires.

Selon des documents internes de Google, des résultats d’expériences montrent que sur un ordinateur ayant ouvert 36 onglets sur son logiciel, avec une page vierge au premier plan, cela a permis d’augmenter l’autonomie de la machine de 28%, soit 2 heures de plus. Lors d’un même test, mais cette fois avec la lecture d’une vidéo YouTube au premier plan et toujours les 36 onglets ouverts en tâche de fond, le gain a été de 13%, soit 36 minutes de plus.

(L'essentiel/man)