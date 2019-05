Le «Solitaire» entre au panthéon du jeu vidéo

Le jeu «Solitaire» de Microsoft est entré jeudi au World Video Game Hall of Fame du National Museum of Play du Strong Museum situé à Rochester, aux États-Unis, tout comme trois autres célèbres jeux vidéo faisant partie des 12 finalistes: «Mortal Kombat», «Super Mario Kart» et «Colossal Cave Adventure».

Lancé en 1990 sous forme de logiciel ludique intégré gratuitement au système d'exploitation Windows 3.0, le jeu de cartes de Microsoft a été installé sur plus de 1 milliard d'ordinateurs et disponible dans 65 langues depuis qu'il a vu le jour. Il a été développé par Wes Cherry, à l'époque stagiaire chez le géant technologique américain, pour palier le manque de jeux sur Windows. En 2017, il a expliqué n'avoir reçu aucune compensation pour ce jeu devenu une source de distraction pour bon nombre d'employés adeptes de la procrastination. À un certain moment, il avait même créé un bouton permettant d'afficher automatiquement une feuille de calcul pour faire semblant de travailler, mais Microsoft n'en a pas voulu, a-t-il révélé dans une interview.

«Ce jeu a prouvé que, parfois, les jeux classiques pouvaient être encore plus populaires dans un monde numérique et a démontré qu'un marché existait pour des jeux s'adressant à tous les types de personnes. A bien des égards, il a ouvert la voie à la croissance du marché du jeu vidéo grand public qui est aujourd'hui si populaire», a déclaré Jeremy Saucier, vice-président adjoint au Strong Museum.

(L'essentiel/man)