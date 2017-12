Les Stories de Snapchat partout sur le web?

En attendant de rendre disponible la refonte majeure de son app pour le plus grand nombre, Snapchat aurait trouvé un moyen qui lui permettrait d'étendre sa base d'utilisateurs et d'augmenter ses revenus. Selon le site Cheddar, avec son projet «Stories Everywhere», le service de messagerie et de partage de contenus éphémères s'apprête à donner davantage de visibilité à ses Stories. En effet, le réseau social ambitionne de diffuser ses contenus en dehors de l'app pour les rendre accessibles pour la première fois ailleurs sur le web.

Le site d'actualités rapporte que Snap, maison mère de Snapchat, a récemment embauché Rahul Copra, ancien vice-président et chef de la vidéo chez News Corp et ex-patron de la société Storyful, pour diriger le projet. Ce dernier en est à ses premiers stades de développement, explique-t-on. L'idée rappelle le partage de tweets sur d'autres sites web mis en place par Twitter en 2011. Elle consisterait à créer un web player servant à partager les flux vidéo de Snapchat tout en incitant les internautes à télécharger l'app et à s'inscrire au service.

(L'essentiel/man)