Oubliez WhatsApp avec certains smartphones

Comme chaque année, WhatsApp va laisser de nouveaux smartphones sur le carreau. L’app de messagerie instantanée, propriété de Facebook, a récemment rappelé sur son site web quels systèmes d’exploitation mobiles resteront compatibles avec la plateforme à partir du 1er janvier 2021. Il s’agit des modèles d’iPhone tournant sous le système iOS 9 (sorti en 2015) et versions ultérieures, ainsi que les appareils Android fonctionnant sous Android 4.0.3 (sorti en 2011) au minimum.

WhatsApp prend aussi en charge «certains téléphones fonctionnant sous KaiOS 2.5.1 et versions ultérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2», ajoute le service. Ainsi, l’iPhone 4, sorti en juin 2010, et les modèles précédents ne devraient plus pouvoir y accéder ou être privés de certaines fonctionnalités. Du côté d’Android, cela n’affectera pas la majorité des utilisateurs. Loin de là, puisque moins de 0,3% des terminaux Android fonctionnent actuellement sous une version antérieure à Android 4.0.3.

Les utilisateurs qui peuvent encore mettre à jour leur appareil vers une version plus récente du système sont invités à le faire s’ils veulent continuer à se servir de WhatsApp. Sinon, la seule solution consiste à passer à un appareil plus récent… ou ne plus utiliser la célèbre app.

(L'essentiel/man)