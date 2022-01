Encore au moins trois «Call of Duty» sur PlayStation

L’annonce retentissante de l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, la semaine dernière, a inquiété les fans jouant sur les consoles concurrentes PlayStation de Sony aux célèbres jeux édités par le fameux studio américain dans la tourmente. Ils craignent qu’ils ne deviennent à terme des exclusivités Xbox et PC.

Phil Spencer, responsable produit de la branche Xbox chez Microsoft, avait déjà rassuré les fans de la franchise «Call of Duty». Dans un tweet publié en fin de semaine dernière, il a déclaré s’être entretenu avec les dirigeants de Sony et vouloir «honorer tous les accords existants». Le jeu de tir à la première personne restera donc sur la console de Sony. Mais pour encore combien de temps?

L’agence Bloomberg vient d’ajouter quelques éléments de réponse. D’après des sources proches du dossier, Activision-Blizzard, qui poursuit sa lutte contre les tricheurs, avait prévu de sortir trois nouveaux opus de la franchise avant l’annonce de son rachat: «Call of Duty Modern Warfare II» arriverait à la fin de cette année. Il serait suivi, en 2023, par «Call of Duty Warzone 2», nouvelle itération du battle royale gratuit tiré de la franchise, puis par un nouvel opus de la saga «Black Ops». «Après cela, c’est plus flou», commente dans un tweet Jason Schreier de Bloomberg au sujet de nouveaux opus restant fidèles à la PlayStation.

(L'essentiel/man)