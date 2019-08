Apple stoppe la fonction talkie-​​walkie pour iPhone

Apple a arrêté le développement d'une fonction talkie-walkie pour iPhone qui n'était jusqu'ici pas connue, selon The Information.

Baptisé Project OGRS (acronyme de Off Grid Radio Service), le projet était mené en collaboration avec Intel, qui l'appelait Project Shrek en interne (OGRS se prononçant «ogres» en anglais). Cette technologie devait permettre aux utilisateurs des smartphones de la firme à la pomme de s'envoyer des messages texte sans passer par un réseau cellulaire.

Les causes de l'arrêt du projet ne sont pas connues

Le service était censé s'appuyer sur une fréquence radio autour des 900 MHz souvent utilisée par les services publics et les industries pétrolière et gazière, rapporte le site spécialisé. Le système n'est pas de même nature que la fonction talkie-walkie de l'Apple Watch qui fonctionne comme un appel audio FaceTime utilisant la technologie push-to-talk (PTT).

Les raisons de l'arrêt de ce projet ne sont pas connues, mais, selon The Information, elles pourraient être liées au départ de son chef, Rubén Caballero, qui a quitté l'entreprise en avril dernier et qui considérait le Project OGRS comme «son bébé». Les causes de ce départ pourraient être liées à l'affaire des modems 5G, Apple ayant décidé de s'allier à nouveau à Qualcomm.

