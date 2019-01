La sensation Jaguar I-​​Pace

C’est la toute première voiture électrique de la marque britannique Jaguar. Le I-Pace arrive six ans après la Tesla Model S, mais en devançant les marques allemandes qui tardent à commercialiser leurs électriques haut de gamme. L'allure racée de ce I-Pace détonne car à mi-chemin entre une berline et un SUV, avec une longueur inhabituelle de 4,68 m. Toit à mi-hauteur, porte-à-faux très court, empattement digne d’une limousine, Jaguar a tout bien pensé.

Si l’habitacle est suffisamment spacieux pour quatre adultes, c'est que la technologie électrique employée minimise l’encombrement de la mécanique et place les batteries (432 cellules lithium-ion) sous toute la longueur du plancher. La structure de l'I-Pace est composée à 94% d’aluminium pour limiter la masse. Mais comme la batterie pèse à elle seule 605 kilos, le poids total dépasse finalement les deux tonnes.

La batterie alimente deux moteurs électriques de 200 ch chacun et l’autonomie annoncée par Jaguar sur le nouveau cycle WLTP est de 480 km. C'est très optimiste sauf à ne jamais vraiment accélérer... Pas de bruit, pas de vibrations, accélération sans rupture de charge, ce I-Pace se révèle appréciable à conduire. Avec 400 ch et 696 Nm de couple, ses performances sont incroyables. Démarrages violents (0 à 100 km/h en 4,8 s), reprises cinglantes, dépassements éclairs, il est digne des meilleurs coupés sportifs en dépit de ses 2,133 tonnes.

Le châssis suit bien le rythme grâce au train avant du coupé F-Type et à la suspension arrière multibras du F-Pace. Et avec un moteur électrique par essieu, le I-Pace dispose de quatre roues motrices. Passage de gué et pente raide ne lui font pas peur. On prend grand plaisir à conduire ce félin électrique dont la pédale d’accélérateur propose deux niveaux de récupération d’énergie et donc deux puissances de frein moteur. Et on conduit le plus souvent avec une seule pédale. denis berche

(Denis Berche/L'essentiel)