Le X7, un SUV à l'américaine

Sur les routes américaines, le gabarit du BMW X7 peut largement passer inaperçu. Mais ce ne sera pas le cas pour ce mastodonte luxueux et totalement à contre-courant de la vindicte écologique en Europe. Largement dérivé du BMW X5, ce monumental SUV de 5,15 m de long est proposé uniquement avec des moteurs thermiques essence et diesels.

Modèle essayé: BMW X7 M50d

Moteur: 6 cylindres turbo diesel de 2 993 cm3

Puissance: 400 ch à 4 000 tr/min

Couple: 760 Nm dès 2 000 tr/min

Boîte: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 5,4 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 5,15 m de long; 2 m de large; 1,80 m de haut

Empattement: 3,10 m

Volume de coffre: mini 326 litres; maxi 2 120 litres

Poids: 2 460 kg

Émissions de CO2: 193 g/km

Conso.mixte: 7 litres aux 100 km

Tarif de base: 109 100 euros



Les plus...



•Confort vraiment royal

•Silence de fonctionnement

•Sept véritables sièges à bord

•Un habitacle de limousine



... et les moins



•Pas de version hybride prévue

•Gabarit peut adapté à la ville

•Un petit manque d'agilité

Énorme grille à l'avant, traits taillés à la serpe, jantes chromées de 20 à 22 pouces, il ne fait pas dans la finesse. Mais qu'importe, puisque BMW l'a conçu et voulu pour les États-Unis, la Chine et le Moyen-Orient, loin devant l'Europe.

Côté prix et équipements, c'est assurément du grand luxe pour ces six cylindres avec 83 950 euros pour la version 30d, 85 900 pour la 40i et 109 100 pour le top en M50d. Sans compter que dans le catalogue, on peut faire grimper le tarif de 20 000 euros avec toutes les aides à la conduite proposées et quelques raffinements supplémentaires. À ce stade, il n'est pas encore question chez BMW d'un X7 hybride rechargeable, puisque cette motorisation imposerait de condamner la troisième rangée de sièges.

Des reprises impressionnantes

Si ce X7 aura du mal dans les villes avec son gabarit hors normes, sans parler du problème à se garer même avec l'option Park Assist avec vision à 360°, cela ne sera plus le cas sur les trajets au long cours, où sa suspension pneumatique et sa puissance se montrent vraiment incroyables.

Le M50d dispose de la bagatelle de 400 ch et de 760 Nm disponibles dès 2 000 tr/mn. Cela permet de solides accélérations et des reprises impressionnantes, le feulement très évocateur du six cylindres étant juste magnifique. Si le X7 n'est finalement pas un véhicule politiquement correct, encore plus aujourd'hui, il atteint son objectif en prenant place dans la catégorie des SUV limousines. Si l'on peut aisément le critiquer, on peut aussi très facilement l'admirer.

(Denis Berche/L'essentiel)