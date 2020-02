La nouvelle 508 SW privilégie le style

Depuis sa sortie en 2011, la Peugeot 508 SW était un break des plus classiques avec un style convenu, un habitacle spacieux et un coffre volumineux. Mais la seconde génération change du tout au tout. Allure plus élancée, lignes modernes, style dynamique, la 508 SW est devenue une berline taille basse vraiment plus sportive avec ses airs de coupé.

Fiche technique



Modèle: Peugeot 508 SW 1,6 l PureTech EAT 8

Moteur: 4 cylindres en ligne essence de 1 598 cm3

Puissance: 180 ch à 5 500 tr/mn

Couple: 250 Nm à 1 650 tr/mn

Boîte: automatique 8 rapports

Vitesse maxi: 225 km/h

0 à 100 km/h: 7,9 s

Dimensions: 4,78 m de long, 1,86 m de large, 1,42 m de haut

Empattement: 2,82 m

Poids: 1 420 kg

Volume coffre: mini 530 litres; maxi 1 780 litres

Émissions CO2: 132 g/km

Conso.: mixte 5,7 l aux 100 km

Prix de base: 46 171 euros Les plus...



•Son moteur discret et efficace

•Sa suspension pilotée

•Sa direction précise Son style travaillé



et les moins...



•Son coffre en recul

•Son accès compliqué à l'arrière





Si les SUV font toujours recette, les ventes de breaks n'en pâtissent pas pour autant. À condition de savoir rester concurrentiel avec une montée en gamme et une esthétique attirante. Ce qui est le cas pour cette 508 SW. Dommage néanmoins que les 530 litres de coffre soient en baisse de 30 litres par rapport à la précédente version. Mais une fois les sièges rabattus, c'est 1 780 litres de volume de chargement, avec une large ouverture de coffre et un fond parfaitement plat.

Dix haut-parleurs

La 508 SW reçoit la dernière interprétation du i-Cockpit, avec un grand soin aux détails et au choix des matériaux. Peugeot a insisté sur le petit volant non circulaire, la commande de boîte automatique électrique intégrée à la console centrale et des commodos chromés (touches de piano) placés horizontalement sous l'écran du système d'infodivertissement.

Doté de dix haut-parleurs, le système hi-fi haut de gamme a été développé avec la maison Focal. L'électronique embarquée offre un véritable arsenal d'aides à la conduite, avec système de vision de nuit jusqu'à 200 m, régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, aide au maintien de la position dans la voie de circulation, projecteurs full LED qui éclairent en virage, freinage automatique d'urgence…

Au volant de la version PureTech 180 ch automatique, le compromis est de mise, loin de la sportivité exacerbée affichée par d'autres breaks. Précise et informative, la direction offre de la maîtrise, mais pas d'énormes sensations. Le confort offert par la suspension pilotée, livrée de série en haut de gamme, est l'un des atouts de cette 508 SW, servi par un discret et pas trop gourmand 1.6 turbo-essence de 180 ch, associé à une efficace transmission automatique à huit vitesses.

(L'essentiel/Denis Berche)