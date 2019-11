Mazda sort un CX-​​30 richement doté

SUV compact de 4,40 mètres de long et de 1,54 mètre de haut, le CX-30 ne s'appelle pas CX-4, nom déjà utilisé pour Mazda en Chine. Reposant sur la plateforme de la berline compacte Mazda 3, il affiche un style fluide et séduisant, très moderne et vraiment distingué.

Les Plus...



- Sa qualité vraiment premium

- Son design très séduisant

- Sa dotation d'équipements de série



... et les moins



- Son moteur un peu léger en attendant le très attendu Skyactiv-X

- Sa modularité trop basique

- Son écran (8,8) pas tactile

Le conducteur se retrouve enveloppé dans son poste de conduite, assis sur des sièges confortables, face à une instrumentation entourée de ventilations symétriques et à une planche de bord aux lignes épurées. Comme toujours chez Mazda, l'équipement de série est plutôt complet avec, dès la finition d'entrée de gamme, les feux à LED, le hayon électrique, Apple CarPlay et Android Auto, l'affichage tête haute ou encore la surveillance des angles morts.

Véhicule suréquipé donc avec peu d'options et ambiance haut de gamme à l'intérieur, le CX-30 est proposé avec trois moteurs: deux blocs essence et un diesel. Le quatre cylindres 2.0 Skyactiv-G (essence) de 122 chevaux, en boîte manuelle à six rapports, manque parfois un peu de puissance, même s'il est associé à un léger système d'hybridation de 24 volts pour minimiser sa consommation. Mais son excellente insonorisation, son châssis remarquable et sa douceur de conduite sont des atouts conséquents. En attendant le moteur essence Skyactiv-X, qui associera des consommations dignes d'un diesel à l'agrément de conduite d'un essence.

(Denis Berche/L'essentiel)