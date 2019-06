Le Maserati Levante en impose

Comme pour les vins, Maserati empile les millésimes pour ses modèles. Lancé en 2015, le Levante, le plus vendu de la marque italienne au trident, devant, évolue ainsi subtilement chaque année. Levier de vitesses redessiné, paire de feux Matrix LED en option, antidérapage affiné, les principales nouveautés du Levante 2019 ne constituent pas une véritable révolution. Plutôt qu'un profond restylage de mi-carrière, ces petites touches de changement sont les bienvenues sur ce balèze luxueux, élégant et charmeur.

Les Plus...



Son caractère très efficace

Son châssis impeccable

Son excellent moteur... Ferrari

Son confort à bord

Ses équipements dans le coup



... et les moins



Sa «grosse» consommation

Certains détails de finition FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Maserati Levante S

Moteur: V6 injection directe bi-turbo essence de 2 997 cm3

Puissance: 430 ch à 5 750 tr/min

Couple: 580 Nm à 1 750 tr/min

Boîte: auto ZF à 8 rapports

0 à 100 km/h: 5,2 s

Vitesse maxi: 264 km/h

Dimensions: 5 m de long; 1,97 m de large; 1,68 m de haut

Empattement: 3 m

Volume coffre: 580 litres

Poids: 2 109 kg

Émissions de CO2: 273 g/km

Conso.: mixte 12,20 litres aux 100 km

Tarif de base: 92 650 euros

Le Levante propose un seul V6 diesel de 275 ch, à côté de ses deux V6 biturbo à essence de 350 ch et 430 ch assemblés chez Ferrari. Ce n'est pas dans l'air du temps, mais qu'importe! Et Maserati de promettre pour fin 2019 un Levante GTS à V8 biturbo 530 ch et un Levante Trofeo poussé à 580 ch. Le Levante S avec son V6 de 430 ch est disponible en livrées GranLusso et GranSport, cette dernière se distinguant par une présentation bien plus dynamique avec ses boucliers spécifiques, ses sièges et volant Sport, et ses palettes de changement de rapports au volant en aluminium.

À peine grimpé à bord, le réveil du V6 (quel superbe feulement) donne déjà un aperçu du plaisir et du confort à venir, d'autant que la suspension pneumatique de série est quasi parfaite. Ainsi équipé, le Levante peut voir sa garde au sol varier de 20 à 24 cm sur un parcours 4x4. Car ce beau gosse sait être un franchisseur et un descendeur hors pair, même si son gabarit a fort à faire dans les sous-bois pour s'y faufiler.

Direction douce et précise, puissance facile à doser, freinage progressif, il est aussi un grand dévoreur de bitume... et de carburant. Avec ses 430 ch et ses 580 Nm, il en a néanmoins sous le capot malgré sa masse supérieure à deux tonnes. Très agréable à conduire, très confortable, très élégant et si différent, le Levante attend désormais des motorisations thermiques, hybrides et/ou électriques.

(Denis Berche/L'essentiel)