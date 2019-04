Honda surprend avec ce HR-​​V Sport

Quatre ans après le lancement du HR-V, Honda offre à son SUV compact une excellente version Sport de 182 ch, avec un châssis renouvelé. S'il y a une chose que le constructeur japonais sait fort bien faire, ce sont des moteurs efficaces et fiables et des châssis toujours bien nés. Arches de roues noires, bas de caisse prononcés, boucliers Sport et double sortie d’échappement, jantes en alliage de 18 pouces en noir uniquement, vitres arrière surteintées, becquet de toi, la panoplie sportive est de sortie.

Fiche technique





Modèle essayé: Honda HR-V Sport 1,5 litre VTEC TURBO (essence)

Moteur: quatre cylindres, essence, turbo de 1 498 cm3

Puissance: 182 ch à 5 500 tr/min

Couple: 240 Nm de 1 900 à 5 500 tr/min

Boîte: mécanique 6 rapports

0 à 100 km/h: 7,8 s

Vitesse maxi: 215 km/h

Dimensions: 4,35 m de long; 1,79 m de large; 1,61 m de haut

Empattement: 2,61 m

Volume de coffre: mini 448 litres; maxi 1 043 litres

Poids: 1 341 kg

Émissions de CO2: 135 g/km

Conso.: mixte 5,9 litres aux xxxx km

Tarif du modèle: 30 490 euros



Les Plus...



Le punch de son moteur



Son agrément de conduite



Son espace à bord



Ses volumes de coffre



Ses tarifs très compétitifs



... et les moins



Son système multimédia



Pas de toit vitré en option









Pour le châssis, les ingénieurs maison ont opté pour la technologie «Damper Performance» (brevet Yamaha). Soit l’installation sur chaque essieu d’un amortisseur positionné horizontalement pour améliorer la rigidité de la caisse, contrôler les mouvements latéraux et réduire les vibrations. Le résultat est excellent sur ce HR-V Sport stable, précis et donc rassurant, la direction électrique à démultiplication variable venant augmenter la précision de conduite et à l’agilité. D'où un compromis dynamisme/confort très favorable sur ce petit SUV

Un peu raide

Et même s'il vaut mieux oublier la version boîte automatique CTV, cette version Sport du HR-V mérite surtout le détour pour son nouveau moteur 1.5 Turbo 182 ch issu de la dernière Civic. Il se trouve associé à une boîte mécanique au petit levier de vitesses très engageant et aux six rapports bien étagés et plus courts que sur les productions actuelles. Avec ses sensations marquées de sportivité, ses reprises vigoureuses quel que soit le rapport, il ravit son conducteur avec une consommation réelle autour de 7 l aux 100 km sur un parcours mixte.

Avec son dynamisme sans concessions et sans compromissions, ce HR-V Sport se montre parfois un peu raide. Mais c'est sa marque de fabrique et Honda l'a voulu ainsi pour se démarquer.

(De notre envoyé spécial à Lisbonne, Denis Berche/ L'essentiel)