Le Defender a bien élargi sa palette de compétences

Un géant doux et élégant. Au premier regard, ce Land Rover Defender version 5 portes impressionne par ses dimensions et sa stature. À bord, on domine le bitume, ou les ornières.

Fiche technique:



Modèle essayé: Land Rover Defender 110 D240, Diesel, 5 portes

Cylindrée:1 999 cm3

Puissance:240 ch à 4 000 tr/min

Couple:430 Nm à 1 400 tr/min

Boîte de vitesses: automatique à 8 rapports

0 à 100 km/h:9,1 s

Vitesse maxi: 188 km/h

Dimensions:4,76 m de long; 2,01 m de large; 1,97 m de haut

Empattement:3,02 m

Volume de coffre:mini 916 litres

Poids:2 248 kg

Émissions de CO2:199 g/km

Consommation:7,6 litres aux 100 km

Tarif de base:54 922 euros Le +

Une facture qui peut vite s'envoler



Le -

Une large polyvalence

Même si les rivets apparents rappellent vaguement les origines de la bête, la marque a misé sur le confort et une présentation minimaliste, mais moderne. On est loin du tout-terrain rustique d'antan. Mais ce nouveau Defender reste un 4×4 d'une efficacité implacable. Sable, rocaille, boue... Le mode «Terrain Response» et sa multitude de réglages affine la transmisson pour affronter tous types de surfaces cabossées. Suspensions adaptatives, caméras avec vision 3D... la technologie apporte simplicité et efficacité, et démocratise un peu plus l'accès à la conduite tout-terrain.

Toujours plus costaud hors des sentiers battus, le Defender est plus bluffant sur route. Malgré un poids conséquent, l'engin est puissant à l'accélération et garde son confort au fil des kilomètres. Le choix de passer en caisse autoporteuse n'y est pas étranger.

Le voilà agréable et maniable, même si la direction démultipliée et la position de conduite surélevée n'en font pas une routière née. Au final, on le voit comme à un (très) gros SUV aux capacités de franchissement survitaminées.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)