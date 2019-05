La nouvelle Scala va se faire entendre

Pour Skoda, la nouvelle Scala est en fait sa première véritable compacte. Et avec ses 4,36 m de long, elle revendique d'être la plus grande du segment. Si la Scala offre un certain choix en motorisations essence, avec les trois cylindres 1.0 TSI de 95 et 116 ch ainsi que le 1.5 TSI de 150 ch, seul le 1.6 TDI de 116 ch est disponible en diesel. La gamme ne dispose que de trois finitions: Active, Ambition et Style.

LES PLUS...

- Sa généreuse habitabilité

- Le rapport prix/équipements

- Son volume record de coffre

- Son étonnant moteur 1.0





ET LES MOINS

- Certains plastiques durs

- Commandes de ventilation via l’écran tactile

- Le feeling de la direction



FICHE TECHNIQUE

Modèle essayé: Skoda Scala 1.0 TSI

Moteur: turbo 3 cylindres essence de 999 cm3

Puissance: 116 ch à 5 000 tr/min

Couple: 200 Nm à 2 000 tr/min

Boîte: manuelle six rapports

0 à 100 km/h: 9,8 s

Vitesse maxi: 201 km/h

Dimensions: 4,362 m de long; 1,793 m de large; 1,471 m de haut

Empattement: 2,65 m

Volume coffre: mini 429 litres; maxi 1 410 litres

Poids: 1 240 kg

Émissions de CO2: 109 g/km

Conso.: mixte 5 litres aux 100 km

Prix du modèle: 26 965 euros

Face avant expressive grâce à des optiques anguleuses et une barre supérieure de LED qui sert de feux de jour, hayon dont la partie vitrée descend jusqu’à la base des optiques, lettrage Skoda placé entre les optiques arrière à la place du logo, cette Scala ne manque vraiment pas d'allure.

Des performances fort honnêtes

Une fois au volant de la version 1.0 116 ch, mue par un trois cylindres essence turbo, pas de grosse surprise. La Scala fait globalement preuve d'une grande rigueur, sans avoir du dynamisme à revendre. Si sa précision n'est pas critiquable, le ressenti de la direction est spécial, sauf à enfoncer le mode Sport. Selon les prévisions de Skoda, le trois cylindres 1.0 TSI dans sa version de 116 ch représentera la plus grosse part des ventes (40 %). Étonnant, il offre à la Scala des performances fort honnêtes (0 à 100 km/h en 9,8 s et 201 km/h en vitesse de pointe).

Sa grande souplesse permet de belles relances à presque tous les régimes à condition de ne pas chômer sur la très bonne boîte manuelle à six rapports. Sur un parcours mêlant petites routes tortueuses, autoroute et ville, la consommation a tourné autour des 6 litres aux 100 km. Présentation générale très soignée, qualité d’assemblage fort correcte, la Scala impressionne aussi par son volume intérieur (les passagers arrière sauront l'apprécier) et son coffre record, avec 467 litres qui sont extensibles à 1 410 litres une fois la banquette rabattue.

(Denis Berche/L'essentiel)