Un Ford Ecosport cossu à manier tout en souplesse

Ford a procédé à un restylage assez prononcé de son SUV compact Ecosport. Sur la face avant, la large calandre béante a été relevée, les optiques allongées, avec un dessin plus agressif et le capot sculpté, pour plus de virilité. Une sensation de robustesse qui se confirme dans la présentation intérieure. Inspiré de la dernière Fiesta, dépouillé de commandes superflues et re- haussé d’un écran tactile 8 pouces selon les finitions, l’habitacle dégage une ambiance cossue et plus tournée vers le haut de gamme.



Sur route, Ecosport est servi par un châssis bien équilibré, un train avant accrocheur et un amortissement performant. Mais le petit 1 litre Ecoboost de 125 ch - le seul à accueillir une boîte automatique - testé ici demande à être manié avec souplesse pour mouvoir les plus de 1 300 kilos de cette version. Il vaudra mieux éviter les accélérations franches, au risque de voir la jauge de carburant dégringoler et la boîte hésiter, sans pour autant livrer une performance convaincante, même en mode Sport.



Pour évoluer dans ce segment exigeant, le constructeur américain annonce l’arrivée d’un nouveau moteur diesel Ecoblue 1.5 de 125 ch pouvant être doublé d’une transmission intégrale, dès la mi-2018. Dans le même esprit, la finition sportive ST-Line est proposée pour la première fois avec son lot de technologies, et Ecosport voit aussi sa liste d’équipements s’étoffer, entre surveillance des angles morts, phares et essuie-glaces automatiques ou caméra de recul.



Les Plus...



Ergonomie de l’habitacle

Commande vocale efficace

Comportement routier

Amortissement zéro défaut



... et les moins



Grosse consommation pour performances limitées

Boîte auto parfois hésitante

Ouverture latérale du coffre pouvant surprendre













FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Ford Ecosport

1.0 litre Ecoboost Titanium

Cylindrée: 998 cm3

Puissance: 125 ch à 6 000 tr/min

Couple: 170 Nm à 1 400 tr/min

Boîte: automatique 6 rapports

0 à 100 km/h: 11,6 s

Vitesse maxi: 180 km/h

Dimensions: 4,096 m de long; 2,057 m de large; 1,653 m de haut

Empattement: 1,713 m

Volume de coffre: mini 334 litres, maxi 1 238 litres

Poids: 1 324 kg

Émissions de CO2: 134 g/km

Conso: mixte 5,8 litres aux 100 km

Tarif de base: 20 595 euros



Elle ne manque pas de coffre



Après avoir délaissé la roue de secours accrochée à l’arrière qui dénotait sur la toute première version, l’accès au coffre se fait toujours par une porte battante et non un hayon. Ce qui peut poser quelques soucis d’espace quand il faut l’ouvrir en grand. Dommage, car la capacité et la modularité du coffre sont attractives, d’autant que la structure du plancher a été conçue pour supporter plus de 300 kg de chargement.









(Mathieu Vacon/L'essentiel)