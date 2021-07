La nouvelle petite pépite bavaroise

Oser le pari du diesel à l'ère du tout à l'hybride ou à l'électrique, BMW l'a fait. Racée avec son look agressif et sa carrosserie de coupé deux portes posée sur un moteur diesel, la 420d Cabrio n'en reste pas moins davantage une routière qu'une sportive. Dès le premier «contact», l'ouverture et la fermeture tactile de la portière conducteur situent le niveau technologique.

FICHE TECHNIQUE

Modèle essayé: BMW 420d Cabrio

Cylindrée: 1 995 cc

Puissance: 190 ch à 4 000 trs/min

Couple: 400 Nm à 2 500 trs/min

0 à 100 km/h: 7,6 s

Vitesse maxi: 236 km/h

Dimensions: 4,76 m de long; 1,85 m de large ; 1,38 m de haut.

Empattement: 2,81 m

Volume de coffre: 385 litres (toit fermé)

Poids: 1 775 kg

Émissions de CO2: 127 g/km

Consommation: 4,8 litres aux 100 km (cycle mixte)

Tarif de base: 68 000 euros



Dans le segment intermédiaire haut de gamme, sa conduite dynamique tout autant que son design la différencient de la Série 3 du constructeur bavarois. Sous le capot, les 190 chevaux du moteur 4 cylindres en ligne offrent des performances optimales, avec une pointe de vitesse à 236 km/h, pour une conduite réactive et tout en souplesse. La tenue de route est excellente, même si le correcteur de trajectoire peut venir troubler la conduite, notamment lors de manœuvres de dépassement. La boîte auto Steptronic équipe toutes les versions de série. À noter la fonction «Sprint» et ses accélérations instantanées, comme la suspension adaptative de la position «Sport» qui ravira les puristes.

Une bonne dose de plaisir

Aussi sophistiqué, avec son éclairage d'ambiance, que vaste, avec ses deux vrais sièges individuels à l'arrière, l'habitacle en habillage cuir Vernasca café crème mélange l'élégance au style sportif. Le tableau de bord et les panneaux des portières présentent des surfaces harmonieuses. Avec son volume de 385 litres le toit abaissé, le compartiment à bagages présente un supplément de 15 litres par rapport au précédent. Pour le plaisir de la conduite à ciel ouvert, l'ouverture et la fermeture du toit se réalisent en 18 secondes, à la vitesse maxi de 25 km/h. Souple avec sa capote en tissu, le toit rétractable s'avère 40 % plus léger qu'un hardtop. Le tout pour un confort acoustique et thermique supérieur à celui d'un design traditionnel.

Nonobstant son prix qui tourne autour des 68 000 euros, cette BMW 420d Cabrio promet une bonne dose de plaisir, seul ou en famille, tout autant sur les sinueuses et inégales routes de campagne que sur les segments plus rapides, qu'il s'agisse de courtes ou de longues distances.

(L'essentiel/ Jean-François Collin)