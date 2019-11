La Model 3 fait la révolution

Pas de clefs, juste une carte magnétique! À moins que ce ne soit votre smartphone. Et la Tesla Model 3 applique vos réglages personnels (siège, volant, préférences de conduite, radio, téléphone…) avant que vous ne soyez assis à son volant. Et pas de bouton «start» sous les yeux. Une simple pression sur le commodo pour se mettre en D comme Drive et un coup d'accélérateur.

Petite dernière du constructeur californien fondé par Elon Musk, la Model 3 est une voiture vraiment révolutionnaire. Ce n'est pas une Model S ou X en réduction. C'est un petit modèle (de 4,69 m quand même) qui coûte le prix d'une berline compacte premium classique. Stature comparable et même élégance que la S, elle s'en distingue par son intérieur minimaliste, avec une longue bande en bois brut qui habille le tableau de bord avec un immense écran en son milieu.

Cette tablette tactile géante de 15,4 pouces est le centre névralgique de toutes les fonctions. Son interface, qui ressemble à Mac Os X, fait la différence car tout s'y passe, avec des menus très facilement accessibles. La Model 3 est de plus connectée de base à la 4G LTE.

Même sans compteur sous les yeux, cette Model 3 se conduit très facilement, dans le silence et avec un plaisir incroyable. Couple robuste, absence d'inertie, reprises stupéfiantes, elle se montre à l'aise partout, tout en étant d'un grand confort. En version 75 kwh (grande autonomie) et en roulant raisonnablement, on peut largement atteindre les 500 km d'autonomie.

Sans oublier l'incontournable mode Autopilot (une option), le plus avancé du marché, qui lui permet de rouler et de doubler seul. Habitabilité remarquable, coffre confortable de 520 litres, elle a tout pour plaire. La Tesla Model 3 est certainement aujourd'hui la meilleure voiture électrique du moment.

(Denis Berche)