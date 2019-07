Avec le T-​​Cross, VW tient son petit SUV urbain

Dans le marché hyper encombré des petits SUV urbains, Volkswagen débarque sur le tard avec son T-Cross. Un véhicule facile à l'usage, mais incapable d'aller sur le moindre chemin de terre puisque proposé sans version 4x4. Ce T-Cross repose sur la même base technique que la petite citadine Polo. Il reprend d'ailleurs de cette dernière la plupart des motorisations, dont le petit trois cylindres turbo (1.0 TSI) de 115 ch qui équipe notre modèle d'essai.

FICHE TECHNIQUE





Modèle essayé: Volkswagen T-cross 1.0 TSI 115 ch

Moteur: trois cylindres ess. 999 cm3

Puissance: 116 ch à 5 000 tr/min

Boîte: auto DSG 7 rapports

0 à 100 km/h: 10,2 s

Vitesse maxi: 193 km/h

Dimensions: 4,10 m de long; 1,76 m de large; 1,58 m de haut

Empattement: 2,55 m

Volume de coffre: mini 455 litres; maxi 1 281 litres

Poids: 1 270 kg

Émissions de CO2: 106 g/km

Conso.: mixte 4,9 litres aux 100 km

Tarif de base: 23 420 euros





Large calandre mordant sur les optiques, protections de carrosserie au niveau des ailes et des bas de caisse, ce T-Roc a de l'allure avec sa superbe teinte Turquoise Maui. À moins, encore plus original, de choisir le pack Design Orange (teinte Orange Energy et jantes colorées…) pour ne pas passer du tout inaperçu! Derrière le volant, on apprécie de suite les grandes amplitudes de réglages du siège permettant de trouver vite et aisément sa position de conduite.

Discret, sans vibrations, le petit trois cylindres essence est d'une grande souplesse dès 2 000 tr/min. C'est d'autant plus appréciable en circuit urbain que confort de roulement et bonne maniabilité forment un duo quasi parfait. Sur routes, le bilan est certes moins positif, le petit T-Cross manquant logiquement de dynamisme. Mais comme il n'est guère gourmand, on lui pardonne aisément, d'autant qu'il dispose en série de nombreux équipements de sécurité.

Très pratique!

Petit (4,11 mètres de long seulement), le T-Cross a tout d'un grand à l'intérieur grâce à sa banquette arrière coulissante sur 14 cm. Livrée en série sur toutes les versions, elle favorise l'espace pour les passagers ou le volume de coffre. Volkswagen a soigné les aspects pratiques, avec la présence d'un double plancher de coffre permettant d'obtenir un plancher plat et d'un siège passager pouvant s'abaisser pour charger des objets longs.

(Denis Berche / L'essentiel)