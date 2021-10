Pour 100 millions d'euros de voitures rassemblés

Le célèbre concours annuel d’élégance de voitures de collection est organisé depuis 1929 dans l’hôtel de luxe Villa d’Este, à Cernobbio, au bord du lac de Côme, dans le nord de l’Italie. Le parc cossu de l’hôtel de luxe, situé au bord du lac de Côme, est un environnement unique qui offre aux petits bijoux exclusifs sur quatre roues un écrin idéal pour les mettre en valeur.

Jeff Koons dévoile la BMW Artcar

L’artiste américain Jeff Koons figurait parmi les invités de marque présents pour admirer les modèles exposés, d’une grande rareté. Mais l’artiste n’était pas là que pour prendre du bon temps. Dans le cadre d’un événement exclusif à huis clos, il a présenté le projet Artcar «The 8X Jeff Koons» avec Adrian van Hooydonk, directeur de BMW Group Design. La BMW M850i Grand Coupé, dessinée par Jeff Koons, sera officiellement dévoilée et présentée au grand public en février 2022, à l’occasion de Frieze, la foire de Los Angeles dédiée à l’art.

Jeff Koons au volant de la BMW M850i qu'il a déssinée.

Près de 70 véhicules ont essayé de capter l’attention du jury et des célébrités présentes. L’un des points forts de l’événement était le grand défilé, samedi après-midi, sur la terrasse du légendaire hôtel. Tenues vestimentaires assorties aux véhicules ou adorables petits chiens sur le siège passager: les propriétaires des véhicules ont mis le paquet pour marquer des points. Tout est permis, car tout le monde veut gagner la Coppa d’Oro, attribuée pour la plus belle voiture au monde.

Cette année, il a été remporté par une magnifique Lancia Dilambda Série I de 1930. Ce prestigieux modèle unique appartient à l’Italien Filippo Sole, grand amateur et restaurateur de voitures anciennes et expert en Lancia, qui a remporté le vote du public. Et à juste titre, car les lignes de carrosserie expressives, la peinture bicolore et le moteur huit cylindres du luxueux coupé ont immédiatement captivé les spectateurs. La valeur de cette beauté bleue frôle le million d'euros.

Magnifiquement restaurée, cette Lancia Dilambda série I de 1930 a remporté le concours.

Une voiture pour Beyoncé et Jay-Z?

Mais il y a encore plus cher et plus exclusif. Pour la première fois, Rolls-Royce a présenté au public son modèle Boat Tail, d’une valeur d’environ 24 millions d'euros. Ce paquebot de luxe sur quatre roues cache son propre minibar, des chaises pliantes et un parasol, sous sa poupe. La rumeur veut que Beyoncé et Jay-Z aient acheté un modèle identique. D’ailleurs, le modèle exposé au Concorso d’Eleganza a déjà été vendu.

La Rolls Roys Boat Tail, à 24 millions d'euros. Ça vous tente?

Des légendes des années 1990

Les voitures des années 1990 exposées sont peut-être un peu moins chères, mais n’en demeurent pas moins exclusives. Parmi elles, on retrouvait la Lamborghini Countach LP 400 S Prototype Walter Wolf Special, arrivée par avion du Japon. Cette exemplaire unique a jadis appartenu au millionnaire canadien et propriétaire d’une écurie de Formule 1 Walter Wolf. Ce dernier était un grand fan de Lamborghini et possédait notamment trois LP 400, spécialement construites selon ses souhaits.

Les légendaires hypercars des années 1990, à savoir la Porsche 911 GTI et la Mercedes AMG CLK GTR, étaient également un régal pour les yeux. Il n’existe que 25 exemplaires au monde du véhicule aux portes en élytre de Stuttgart. L’un d’entre eux a d’ailleurs été vendu aux enchères au mois d’août à Miami pour près de huit millions de francs. C’est également à Miami qu’une McLaren F1 a changé de main pour plus de 18 millions d'euros. La McLaren F1, dont un modèle était également exposé au lac de Côme, n’a été construite qu’à 106 exemplaires.

100 millions d'euros

Lorsqu’il est question de millions, Bugatti n’est jamais très loin. La Bugatti EB 110 SS bleue de 1994 appartient à un collectionneur suisse et a une valeur d’environ trois millions de francs. Bugatti, de son côté, a présenté son concept-car exclusif, la Centodieci. Limité à seulement dix exemplaires, le bolide développe une puissance de 1600 ch et coûte plus de 9 millions d'euros.

Tous ces zéros ont de quoi donner le vertige. Si l’on additionne la valeur des véhicules présentés le week-end dernier, on arrive à plus de 100 millions d'euros. En comparaison, l’Aperol Spritz consommé sur la terrasse de la Villa d’Este, qui nous a coûté un peu moins de 25 euros, n’était pas cher du tout.

(L'essentiel/Isabelle Riederer)