Ce Ford Raptor surpasse vraiment tout

Il affiche un look de grosse bête impressionnante échappée de la Baja, cette course tout-terrain disputée pied au plancher sur les pistes de Basse Californie (Mexique).

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Ford Raptor

Moteur: 4-cylindres diesel EcoBlue bi-turbo, 1 996 cm3

Puissance: 213 ch

Couple: 500 Nm

Boîte: automatique 10 rapports

0 à 100 km/h: 10,5 s

Vitesse maxi: 170 km/h

Dimensions: 5,36 m de long; 2,03 m de large; 1,87 m de haut

Empattement: 3,22 m

Chargement: longueur 1,58 m, largeur 1,56 m, hauteur 0,56 m

Poids: 2 510 kg

Émissions de CO2: 233 g/km

Conso.: 8,8 litres aux 100 km

Tarif de base: 48 225 euros

Sûr et certain que ce Ford Raptor, version très particulière du pick-up Ranger, ne peut passer inaperçu sur nos petites routes et autoroutes. Campé sur ses gros pneus tout-terrain, élargi de 17 cm et rehaussé de 5 cm, il fait le fier avec ses ailes gonflées et son énorme calandre. À l'avant, des éléments de suspension en aluminium remplacent ceux en acier, alors qu'à l'arrière, les ressorts à lames cèdent la place à un parallélogramme de Watt bien plus sophistiqué.

Belles sensations

Et les ingénieurs de Ford ont aussi cru bon de rajouter des amortisseurs Fox Racing à butée pneumatique, avec course augmentée de 32 % à l'avant et de 18 % à l'arrière. En mettant le contact, c'est le bourdonnement d'un diesel quatre cylindres qui se fait entendre, et non le glouglou mélodieux d'un V8. Une concession au temps actuel!

Associé à une boîte automatique à... 10 rapports, ce nouveau 2 litres bi-turbo Ford, avec ses 213 ch et un couple généreux de 500 Nm, offre de belles sensations. Avec sa transmission à quatre roues motrices dotée d'un réducteur et d'un blocage de différentiel arrière, sans oublier sa garde au sol généreuse, le Raptor passe vraiment et aisément partout.

Sorti des pistes ou des sous-bois piégeux, il montre des qualités incroyables sur le bitume, dans un confort inattendu sur les chaussées dégradées. En mode Sport et en passant les vitesses sur les palettes au volant, le Raptor adopte une conduite sportive étonnante pour un tel mastodonte. Doté d'un attelage solidaire du châssis, le Raptor peut tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Quant à son plateau de 1,57 x 1,56 m, il permet un transport sans souci de grosses pièces. Et grâce à un rideau coulissant fermant à clef, il fait aussi office de coffre.

LES PLUS...

Son comportement routier sûr

Ses capacités en tout-terrain

Son confort très surprenant

Sa capacité de remorquage

... ET LES MOINS



Son volant qui ne peut pas se régler en profondeur

Sa grosse consommation

Pas de rangements cabine

(Denis Berche/L'essentiel)