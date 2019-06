La Mercedes Classe B, la familiale par excellence

Le monospace cédant toujours plus de terrain aux SUV, il n'en reste pas moins le format le plus apte à répondre aux besoins d'une famille grâce à ses volumes conséquents et aux nombreuses possibilités de modularité. Mercedes y croit encore et le prouve en renouvelant totalement son Classe B. En s'appuyant sur la plateforme de la dernière Classe A, vraiment bien née, la marque à l'étoile a pu développer la troisième génération de son Classe B.

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Mercedes Classe B 200 AMG Line

Moteur: 4 cylindres en ligne turbo injection directe (ess.) de 1 332 cm3

Puissance: 163 ch à 5 500 tr/min

Couple: 250 Nm à 1 620 tr/min

Boîte: auto à sept rapports

0 à 100 km/h: 8,2 s

Vitesse maxi: 223 km/h

Dimensions: 4,42 m de long; 1,85 m de large; 1,56 m de haut

Empattement: 2,73 m

Volume de coffre: mini 445 litres; maxi 1 540 litres

Poids: 1 425 kg

Émissions de CO2: 124 g/km

Conso.: mixte 5,4 litres aux 100 km

Tarif de base: 30 537 euros Les Plus...



Finitions de grande qualité

Excellente tenue de route

Contenus technologiques

Sobriété du moteur essence



... et les moins



Banquette arrière 40/20/40 pas encore coulissable

Volume de coffre très moyen

Si l'empattement (+3 cm) et la garde au toit (+10 cm) ont été augmentés, le charme est resté, le monospace repensé faisant son effet avec sa large calandre flanquée d'optiques effilés, ses flancs creusés, ses feux arrière à effet 3D prononcé et ses jantes de grande taille. Du beau et bon travail! À bord, le Classe B copie sur sa petite sœur de la Classe A en reprenant le cockpit composé de deux écrans multimédias d'un seul tenant formant une gigantesque tablette de 10,25'' (mais uniquement sur les finitions haut de gamme).

Équipé d'une intelligence artificielle, le nouveau système multimédia MBUX à reconnaissance vocale («Hey Mercedes») apprend vite les habitudes et les préférences (destinations, température, stations de radio...) du conducteur. Avec les buses d'aération façon réacteur d'avion cerclées de LED et le pad tactile placé sur la console centrale, ce Classe B affiche un aspect futuriste, la qualité perçue se montrant quasi irréprochable. Au volant de la version essence 200, un 4 cylindres essence suralimenté de 163 ch associé à une boîte de vitesses à double embrayage 7 rapports, la conduite est aussi souple qu'agréable. Nul besoin de passer trop souvent à la pompe, sauf à activer le mode sport et à accélérer trop vigoureusement. Le plus de ce Classe B, c'est incontestablement sa tenue de route. S'il n'y avait pas la position de conduite surélevée, on en oublierait être au volant d'un un monospace.

(Denis Berche/L'essentiel)