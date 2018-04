Avec ce Kona, c'est difficile de ne pas faire sensation

Passages de roue en plastique brut, grandes jantes et faux boucliers de protection, le Kona ressemble plus à un tout-chemin qu'à un simple SUV.

Les plus...

Bel agrément de conduite

Superbe dotation de série

Beau duo boîte/moteur



... et les moins

4x4 réservé au gros moteur

l Trop de plastiques durs

l Habitabilité moyenne

l Volume de coffre limité Fiche Technique



Modèle essayé: Hyundai Kona 1.6 T-GDi 177 4x4 DCT-7

Moteur: 4 cyl. turbo ess. 1 560 cm3

Puissance: 177 ch à 5 500 tr/min

Couple: 265 Nm de 1 500 à 4 500 tr/min

Boîte: automatique sept rapports

0 à 100 km/h: 7,9 s

Vitesse maxi: 205 km/h

Dimensions: 4,17 m de long; 1,80 m de large; 1,57 m de haut

Empattement: 2,60 m

Volume de coffre: mini 361 litres; maxi 1 143 litres

Poids: 1 476 kg

Émissions de CO2: 153 g/km

Conso.: mixte 6,7 litres aux 100 km

Tarif de base: 26 590 euros

Ce petit SUV/crossover, au look vraiment audacieux et atypique, vient compléter la gamme Hyundai aux côtés des connus Grand Santa Fe, Santa Fe et Tucson.

Si l'agressif Kona se veut plus baroudeur, il ne fait pas que dans l’apparence. Car il est l’un des rares de son segment (B-SUV) à proposer une transmission intégrale, uniquement disponible avec les plus gros moteurs Hyundai.

Long de 4,17 mètres, le Kona se démarque ainsi du commun dans un marché plus qu'embouteillé. Finitions sans critique, assemblage et ergonomie corrects, l'intérieur fait néanmoins rimer classique avec plastique.

Au lancement, Hyundai ne propose en tout et pour tout que deux motorisations essence: un 1.0 T-GDi de 120 chevaux (3 cylindres turbo) et un 1.6 T-GDI de 177 ch (4 cylindres turbo essence).

Le premier n’est disponible qu’en traction avant avec une boîte manuelle à six rapports, le second possède une transmission intégrale et une boîte automatique à double embrayage et sept rapports. Deux diesels (1.6 de 115 ou 133 ch) et deux versions électriques vont suivre prochainement.

Sur route, le Kona, grâce à son excellent châssis et à son couple boîte/moteur efficace, se révèle très agile. Son sportif 1.6 T-GDI de 177 ch offre de franches accélérations et de toniques reprises, tout en étant parfois bruyant. Reste que ce Kona fait un tabac!

(Denis Berche/L'essentiel)