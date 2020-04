Honda e: le futur dès aujourd'hui!

Et si la révolution électrique venait tout droit du Japon? La Honda e sera peut-être bien la voiture électrique de la décennie, imposant à tous les choix audacieux décidés par les ingénieurs et designers de la marque. Avec ses phares ronds, à l'avant comme à l'arrière, sa trappe de chargement en plein milieu du capot, sa ligne séduisante bi-ton blanc-noir, elle se révèle vraiment très craquante.

Fiche technique



Modèle essayé: Honda e 134 ch

Motorisation: électrique avec batterie de 35,5 kWh

Puissance: 134 ch

Couple: 315 Nm

Autonomie: 222 km (cycle WLTP)

Temps de charge: 80% obtenus en 30 minutes de charge rapide sur du 22 kW triphasé

Transmission: propulsion arrière à rapport unique

Vitesse maxi.: 145 km/h

0 à 100 km/h: 9s

Dimensions: 3,90 m de long, 1,75 m de large, 1,51 m de haut.

Empattement: 2,53 m

Poids: 1 519 kg

Volume coffre: mini 171 litres;

maxi 567 litres

Émissions CO2: 0 g/km

Conso.: 1,6 l aux 100 km

Tarif de base: 30 360 euros

Privée de rétros extérieurs, remplacés par des caméras, elle se distingue par deux écrans près de chaque portière avant. Cela donne le ton à un intérieur avec une magnifique planche de bord à inserts de bois courant sur toute la largeur. Une immense dalle numérique et interactive s'offre ainsi au conducteur, mais aussi au passager. Chacun son grand écran de 12,3 pouces en plus du tableau de bord de 8,8 pouces devant le chauffeur. Et la possibilité étonnante de les intervertir. À l'arrêt, la Honda e peut même devenir écran de cinéma ou support de jeux vidéo.

La parfaite citadine zéro émission

Alors que l'assistant personnel «OK Honda» se charge de presque tout, le Honda Parking Pilot utilise quatre caméras et douze capteurs sonar. Il est capable de garer la voiture en créneau, en bataille ou en épi. Et même sans ligne au sol, il se révèle d'une efficacité redoutable. Au volant, outre son amusant rayon de braquage (4,3 m), la Honda e se distingue par sa conduite fort simple. Avec le moteur 136 ch (il en existe un autre de 154 ch) et sa propulsion sur les roues arrière, elle se faufile dans les rues, caracole dans les avenues et fanfaronne sur les routes autour de Valence.

Le système de «simple pédale» permet d'oublier le frein. Entre palettes au volant et pédale d'accélérateur, il est aisé de gérer une régénération plus ou moins forte des batteries. Et on apprend très vite à s'arrêter sans… toucher au frein. Pour améliorer l'efficacité de la batterie, Honda a développé un système de gestion thermique qui réchauffe ou refroidit la batterie suivant la température ambiante. Avec une autonomie de 222 km, cette Honda e est une parfaite citadine zéro émission. Une voiture pétillante et passionnante mise sur le marché en juin.

Les plus... - Son look ravageur - Son rayon de braquage - Son parking intelligent - Son double écran à partager

... Et les moins - Son habitabilité - Son gros prix pour un si petite auto

(De notre envoyé spécial à Valence, Denis Berche)