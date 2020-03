Le «scarabée» a grandi en dix ans

Il a fallu attendre près de dix ans pour que le Juke se renouvelle, un délai bien mis à profit pour celui qui était à l’époque le pionnier des SUV et qui s’est forgé une belle réussite commerciale: près de 1,5 million de ventes dans le monde, dont les deux tiers en Europe. Pour cette seconde génération, Nissan s’est appuyé sur les atouts du «scarabée» tout en s’efforçant de gommer ses défauts.

Atout indéniable, son look, bien tranché, réaffirmé avec des lignes alternant l’anguleux et la rondeur, son arrière-train proéminent et ses phares circulaires, conservés mais présentant une nouvelle signature lumineuse en forme de Y.

Présentation modernisée

À l’intérieur, la présentation a été modernisée, avec un écran central rehaussé (mais petit), des bouches d’aération joliment redessinées ou encore des commandes plus ergonomiques, mais l’ensemble, tout en restant dans les standards, reste un peu austère. À moins d’opter pour une version N-Design plus personnalisable, qui permet de rajouter un peu de gaieté dans l’habitacle.

Là où notre insecte montre qu’il a bien compris la leçon, c’est du côté de ses dimensions. Le constructeur japonais a allongé la bête, tenant compte des reproches formulés sur l’étroitesse de l’intérieur et du coffre. L’empattement progresse de dix centimètres et le Juke gagne des centimètres de tous les côtés. Résultat, les passagers arrière se sentiront moins à l’étroit, même si la sensation d’espace n’est pas encore totalement probante.

Comportement agréable

Côté coffre, c’est bien mieux, avec un volume passant à 422 litres, soit 20 % de plus que la première version. Faisant l’impasse sur le diesel, Nissan a doté le Juke d’un seul moteur pour le moment, en attendant une version hybride. Le bloc essence turbo 3 cylindres de 1 l, développant 117 ch, se révèle plutôt sage et sobre à l’usage, son mode «éco» faisant le job. Avec des passagers et du poids à bord, il ne faudra pas hésiter à déclencher le mode «sport» pour donner un peu de peps.

Fort d’un comportement routier agréable rendant les longs trajets confortables, ce cross-over urbain se montre vraiment très à l’aise en ville, où son rayon de braquage, son dynamisme et son agilité font mouche. Dix ans plus tard, Juke a donc bien grandi et gagné en maturité.

Les plus



Son insonorisation au top

Ses nouvelles proportions

Sa consommation maîtrisée

Les moins



Un seul moteur au lancement

Présentation intérieure sans grand relief

(Mathieu Vacon/L'essentiel)