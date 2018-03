Une nouvelle Mégane RS vraiment réussie

Présentée au Salon de Francfort en septembre, la troisième génération de Mégane RS tient toutes ses promesses. Quatre roues directrices, butées hydrauliques de suspensions, boîte EDC, moteur turbopropulsé, elle est vraiment un concentré très efficace du savoir-faire de Renault Sport.

Même si ses concepteurs l'ont voulue plus que confortable, au point d'avouer viser aussi les familles, cette Mégane RS garde néanmoins son esprit sportif. Plus joueuse que jamais et tout aussi tueuse. Et cela même si Renault a préféré lui donner un caractère bien plus subtil et plus élégant, mais bien moins «tuning» qu'avant. Ce qui risque de déplaire aux puristes.

Sur cette nouvelle RS, la caisse est plus large de 6 cm (+4,5 cm à l’arrière) et plus basse de 5 mm que la Mégane de base. D'où un aspect impressionnant avec des feux antibrouillard avant en forme de drapeau à damier et un gros diffuseur arrière, abritant un énorme échappement central.

Confort accru

Sous le capot de cette sportive, on retrouve le 4 cylindres 1,8 litre turbo de l’Alpine A110 mais en un peu plus puissant. Soit 280 ch, contre 250. Avec de très solides performances au rendez-vous: 5,8 secondes pour le 0 à 100 et 255 km/h de vitesse de pointe. Cette RS s'offre en deux versions (Sport et Cup), les deux types de châssis étant compatibles avec les deux transmissions (mécanique 6 et EDC 6).

Mode Sport enclenché, un pied sur chaque pédale enfoncé, cette Mégane RS en boîte auto peut devenir la reine des départs arrêtés avec son Launch-Control. Les rapports passent comme une lettre à la poste et cela envoie d'autant plutôt fort que le couple maxi est de 390 Nm, disponible dès 2 400 tr/min.

Mais ce n'est pas tout, car le châssis s’avère excellent, avec un confort accru grâce aux quatre amortisseurs à butées hydrauliques. Un amortisseur dans l’amortisseur. L’adoption du système 4control permet une stabilité optimale. La voiture vire alors totalement à plat, sans s’affaisser sur ses appuis. Efficace sur route. Encore plus sur circuit!

(De notre envoyé spécial À Jerez de la Frontera, Denis Berche)