Le coupé Série 4 de BMW est quasi tout-​​terrain

Dans la mêlée des SUV et des véhicules électrifiés, embarquer dans un coupé BMW a presque un goût d'exotisme. D'autant que cette nouvelle série 4 arbore une nouvelle calandre proéminente, censée contribuer à bien la différencier de la Série 3 et à en faire un modèle à part entière plutôt qu'une simple déclinaison. Les lignes allongées, élégantes et racées font le reste.

Fiche technique



Modèle essayé: BMW 420d xDrive Coupé



Cylindrée: 1995 cm3



Puissance cumulée: 190 ch à 4 000 tr/min



Couple: 400 Nm à 1750 tr/min



Boîte de vitesses: Auto 8 rapports



0 à 100 km/h: 7,4 s



Vitesse maxi: 238 km/h



Dimensions: 4,768 m de long; 1,852 m de large



Volume de coffre: mini 440 litres



Poids: 1 680 kg



Émissions de CO2: 121 g/km



Consommation: 4,6 litres aux 100 km



Autonomie électrique: 42-51 km



Tarif de base: 56 0000 euros





On a aimé



La consommation maîtrisée



Le confort des passagers à l'avant



Une connectivité étendue



On a moins aimé



La bardée d'options qui font vite gonfler la note



Une sportivité un peu bridée

Le constructeur allemand cède tout de même aux sirènes de la technologie hybride légère (mild-hybrid), disponible avec tous les modèles diesels et le six cylindres en ligne essence. Le générateur-démarreur de 48 V apporte 11 ch supplémentaires, un peu de tonus au démarrage et permet surtout de contenir la consommation. Et ça marche, notre modèle d'essai (diesel, quatre cylindres - les six cylindres arrivent en mars) se contentant d'à peine 7 litres aux 100 km/h en moyenne.

Places moelleuses

Si, en termes de sensations de conduite, on est loin d'une sportive rugissante, les élancées restent fort correctes, soutenues par une boîte automatique Steptronic à 8 rapports, fournie de série, très bien calibrée et jamais prise à défaut, ainsi que d'un couple élevé. Si la direction manque quelque peu de retour, le plaisir est ailleurs: on navigue bien calé dans des places avant moelleuses, ultra accueillantes. Avec son centre de gravité abaissé et sa suspension pilotée, cette Série 4 déroule sur le bitume sans coup férir.

Revers de la médaille, les aides à la conduite disponibles en pagaille brident un peu les élans, même en mode Sport. Gageons que les versions essence comme la M44i XDrive apportent plus de nervosité à ce coupé à la fois douillet et polyvalent.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)