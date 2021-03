Le Puma ST de Ford, un sportif atypique

Un petit crossover au caractère sportif si affirmé, c'est peu banal. Le Ford Puma en version ST s'engouffre dans cette brèche avec des arguments. D'abord en affichant un style détonnant, avec sa finition exclusive «Mean Green» et sa couleur verte flashy, ses jantes alliage de 19 pouces ou encore son becquet de toit noir et sa double sortie d'échappement. Même dynamisme à bord avec une présentation 100% digitale, volant à méplat, surpiqûres, pédalier alu, mais surtout des sièges baquets Recaro enveloppant au maintien sans failles.

Fiche technique



Modèle essayé: Ford Puma ST 1.5 EcoBoost essence 3 cylindres

Cylindrée: 1 497 cm3

Puissance cumulée: 200 ch à 6 000 trs/min

Couple: 320 Nm à 2 500 trs/min

Boîte de vitesses: mécanique 6 rapports

0 à 100 km/h: 7,4 s

Vitesse maxi: 220 km/h

Dimensions: 4,23 m de long; 1,8 m de large, 1,53 de haut

Empattement: 2,86 m

Volume de coffre: mini 456 litres

Poids: 1 358 kg

Émissions de CO2: 155 g/km

Consommation: 6 litres aux 100 km

Tarif de base: 29 800 euros

Une mise en bouche goûteuse, que vient pimenter la mécanique. Le constructeur américain a doté le félin du trois cylindres EcoBoost 1,5 litre de 200 ch, déjà à l'œuvre sur la Fiesta ST. En l'agrémentant de couple supplémentaire pour compenser les kilos supplémentaires du Puma. Promesse tenue sur le bitume avec des accélérations franches, linéaires, que permet une boîte manuelle 6 rapports à l'étagement court et précis.

Fort atypique

Bien servi par son châssis spécifique avec barre antiroulis sur mesure et sa direction optimisée, le Puma entre dans les courbes avec précision et du mordant. En taquinant la bête, on arrivera à lui faire gigoter le train arrière. Le son rauque et fort plaisant du 3 cylindres, amplifié en mode Sport, réhausse l'expérience.

Au-delà de ses attributs sportifs indéniables, ce Puma se montre accueillant, n'oubliant pas le confort des passagers arrière et offrant un large volume de coffre. Où l'on retrouve la «MegaBox» et ses 80 litres de stockage en plastique lavable au jet d'eau, sous le plancher. Pour ne rien gâcher, on arrive à contenir la consommation sous les 10 l aux 100 km, sans forcer sur la pédale. Au final, Ford joue le grand écart parfait en proposant une voiture à la fois joueuse et familiale. Et pour le coup fort atypique.

On a aimé Le plaisir de conduite Les performances La polyvalence

On a moins aimé La vision arrière réduite L'écran pas assez orienté vers le conducteur L'amortissement ferme

(L'essentiel/Mathieu Vacon)