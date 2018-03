Mazda choisit un pari technologique

Alors qu’une grande partie des constructeurs automobiles se lancent à corps perdu dans l’électrification de leurs véhicules, totale ou en hybridation, Mazda a fait un choix à contre-courant. Le fabricant japonais est lui aussi engagé dans une course à la réduction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant, mais en adoptant un pari technologique audacieux. Il passe par le développement d’un moteur révolutionnaire, le Skyactive-X, qui doit équiper les modèles de la marque à partir de la fin 2019. Basiquement, ce bloc essence promet la sobriété d’un diesel, tout en minimisant les rejets polluants. Techniquement, c’est un peu plus compliqué (lire en encadré).

Le test du Skyactive-X à bord d’un prototype sur base de Mazda 3 a permis de vérifier les performances associées à cette technologie. Un écran indique schématiquement à quels moments on roule en «mélange pauvre», qui offre un gain en consommation de 20 %. Bonne surprise, il suffit d’adopter une conduite souple mais sans forcément de retenue pour afficher la meilleure efficience sur une large partie du parcours. Un résultat qui se vérifie d’autant plus sur un modèle doté d’une boîte automatique, ce qui révèle l’importance de l’ordinateur de bord dans cette mécanique. Douceur, couple ample et disponible, grande souplesse et puissance silencieuse... Au-delà des performances «vertes», ce Skyactive-X annonce de belles promesses.

L’idée développée dans la conception de Skyactive-X est de maximiser la combustion du carburant. Il s’agit de compresser dans les cylindres peu d’essence avec un maximum d’air (un mélange dit «pauvre»), jusqu’au point le plus proche où il explosera par lui-même. Une petite flamme vient alors amener, par explosion, plus de pression et de température. Le tout est suivi d’une injection très haute pression, ultra précise. L’ensemble de la chaîne de réaction doit être contrôlée pour aboutir à ce résultat. Un puissant calculateur permet de jongler entre les différents modes en fonction des situations de conduite.

(De notre envoyé spécial à Porto, Mathieu Vacon )