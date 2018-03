L'E-​​Pace, un sportif très racé pour Jaguar

Après le lancement réussi du F-Pace, Jaguar investit la catégorie inférieure avec un E-Pace dont les lignes galbées et le châssis affûté affirment une sportivité plus tranchante. Basé sur la plateforme très retravaillée du Range Rover Evoque, l’E-Pace (4,40 m de long et près de 2 m de large) attaque la concurrence BMW (X1) et Audi (Q3).

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Jaguar E-Pace P250

Moteur: 4 cylindres en ligne essence 1 998 cm3

Puissance: 249 ch à 5 500 tr/min

Couple: 365 Nm à 1 200 tr/min

Boîte: auto 9 rapports

0 à 100 km/h: 7 s

Vitesse maxi: 230 km/h

Dimensions: 4,39 m de long; 1,98 m de large; 1,65 m de haut

Empattement: 2,68 m

Volume coffre: mini 577 litres;

maxi 1 234 litres

Poids: 1 894 kg

Émissions de CO2: 174 g/km

Conso.: mixte 7,7 litres aux 100 km

Tarif de base: 42 160 euros

Directeur du design de la marque britannique, Ian Callum a multiplié sur l'E-Pace les clins d’œil à l'autre sportive Jaguar, la F-Type. Depuis le dessin des phares jusqu’à celui de la planche de bord.

250 et 300 ch

La gamme de motorisations de l'E-Pace se limite pour l'instant aux quatre cylindres maison Ingenum. Les versions essence, proposées seulement en boîte auto et transmission intégrale, sont déclinées en deux puissances, 250 et 300 ch, tandis que le diesel est proposé en trois 150, 180 et 240 ch.

La gamme est vraiment très vaste avec quatre finitions possibles, cinq si l’on inclut l’édition spéciale de lancement. À quoi il faut ajouter les versions R-Dynamic, qui se distinguent par une présentation intérieure et extérieure encore plus sportive. Jantes alliage, freinage automatique d’urgence, écran tactile de 10 pouces, caméra de recul et assistant de maintien dans la voie, l'E-Pace est généreusement fourni.

Gourmand en carburant

En version P250, la sportivité de l'E-Pace s’affirme d'entrée même sans opter pour le mode dynamic. La direction, bien calibrée, se montre directe et le freinage suffisamment incisif. La transmission intégrale, dotée de la vectorisation de couple, permet d’envoyer la puissance sur l’une ou l’autre des roues arrière en fonction des virages. Cela s'avère vraiment très efficace pour enchaîner les courbes.

La transmission ZF9 offre des passages de rapports rapides et permet au moteur de faire apprécier son dynamisme et son couple, même si son grondement est parfois un rien désagréable. Le seul regret de ce P250 tient cependant à sa gourmandise en carburant.

Les Plus... et les moins Insonorisation perfectible

Gourmand en carburant

Look travaillé et séduisant

Confort optimisé

Habitabilité préservée

Direction très efficace

(Denis Berche/L'essentiel)