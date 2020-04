Le Stelvio d'Alfa Romeo remis au goût du jour

Alfa Romeo a mis à jour son modèle phare, le SUV baptisé Stelvio, sorti en 2017. Ce n'est pas vraiment un restylage de mi-carrière, une nouvelle mouture étant prévue pour 2021. Le Stelvio MY20 (model year soit millésime 2020) vient simplement corriger deux de ses principaux défauts: le système infotainment et les aides à la conduite.

Les plus...



Son design toujours classe



Son plaisir de conduite



Son système multimédia



...et les moins



Son diesel aux accélérations trop bruyantes



Pas encore de version hybride













Fiche technique



Modèle: Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 190 Q4

Moteur: 4 cylindres en ligne turbo diesel de 2 143 cm3

Puissance: 190 ch à 3 750 tr/mn

Couple: 450 Nm à 1 750 tr/mn

Boîte: automatique 8 rapports

Vitesse maxi.: 210 km/h

0 à 100 km/h: 7,6 s

Dimensions: 4,68 m de long, 1,90 m de large, 1,67 m de haut

Empattement: 2,81 m

Poids: 1 659 kg

Volume coffre: mini 525 litres; maxi 1 600 litres

Émissions de CO2: 146 g/km

Conso.: mixte 5,6 l aux 100 km

Prix de base: 48 144 euros













Né pour relancer les ventes, le Stelvio tient Alfa Romeo à bout de bras. Car la marque italienne, rachetée par Fiat, connaît des temps compliqués, sa gamme étant réduite à trois véhicules (Giulietta, Giulia Stelvio). Il faudra attendre 2021 pour enregistrer l'arrivée du Tonale, petit frère du Stelvio, et 2022 pour l'apparition d'un SUV urbain électrique sur base de la Jeep Renegade. Sauf si la fusion FCA-PSA vient tout remettre en cause. Le Stelvio MY2020 a gardé son physique alléchant et son étonnant plaisir de conduite qu'il distille. C'est à bord que le SUV du Biscione a évolué et il en avait besoin. La console centrale a été réaménagée pour accueillir des rangements plus vastes et un chargeur à induction.

Aides à la conduite renforcées

La qualité de finition s'est améliorée pour s'afficher au standing premium. Et surtout, le système multimédia est enfin à la hauteur, avec un écran tactile de 8,8'' à l'interface repensée. Il est compatible Android et Carplay. La seconde révolution de ce millésime 2020, c'est le renforcement des aides à la conduite: détection des angles morts, aide au maintien dans la trajectoire, détecteur de fatigue, freinage d'urgence automatique. L'assistance à la conduite semi-autonome devient de niveau 2 comme c'est la règle chez presque tous les constructeurs.

Alfa Romeo a aussi mis à jour les motorisations avec un filtre à particules pour les blocs essence et un SCR (un piège à NOX) pour les diesels. SUV léger avec 1,6 tonne, le Stelvio avec son 4 cylindres turbo diesel de 190 ch offre un couple généreux de 450 Nm, géré par une boîte de vitesses ZF à 8 rapports. Centre de gravité bas, voies larges, transmission intégrale, ce Stelvio a du tempérament tout en étant une sacrée belle bête.

(De notre envoyé spécial à Bari/Denis Berche)