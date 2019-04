Aussi bien au volant qu’en tant que passager

Peu habitué à bouleverser les designs de ses modèles, BMW s’est fait violence avec la nouvelle Série 7, se disant à l’écoute de ses clients, notamment américains et chinois. Traduction la plus flagrante, avec une face avant rehaussée et une calandre agrandie, pour plus de mordant.

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: BMW 750Li xDrive Moteur: V8 essence

Cylindrée: 4 395 cm3

Puissance: 530 ch à 5 500 tr/min

Couple: 750 Nm à 1 800 tr/min

Boîte: Steptronic huit rapports

0 à 100 km/h: 4,1 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 5,26 m de long;

1,902 m de large; 1,479 m de haut

Empattement: 3,210 m

Volume de coffre: mini 515 litres

Poids: 2 075 kg

Émissions de CO2: 218 g/km

Conso.: mixte 9,5 litres aux 100 km

Tarif de base: 88 350 euros

Les lignes de cette septième génération se font à la fois plus musclées et plus raffinées, mêlant, dans un subtil équilibre, confort et sportivité. Une sensation qui se retrouve à l’intérieur, que ce soit au volant ou en passager. Le V8 de notre modèle d’essai, doté d'une boîte automatique à 8 rapports jamais prise à défaut, amène à 100 km/h en 4 secondes, sans sourciller.

L'acoustique améliorée

Les suspensions adaptatives et pneumatiques, de série, permettent d’avaler le bitume à l’abri des secousses. Les plus sensibles opteront pour le système Active Confort Drive avec stabilisation du roulis.

L’acoustique, améliorée en tous points, participe à cette impression de naviguer dans un cocon protégé des tourments extérieurs. Au volant - remanié pour faciliter l’accès aux commandes d’assistance - on naviguera entre les différents modes de conduite, avec une réactivité aiguë du véhicule. À côté, pourquoi ne pas s’allonger entièrement? Bien enveloppés aux places arrière, les passagers ont le choix du divertissement avec les stations multimédias.

Partout, on profite des générateurs d’ambiance, entre sièges chauffants ou rafraîchissants en sellerie cuir à éléments matelassés, massages, ou encore de petits détails comme le diffuseur de parfums dans l’habitacle...

Les Plus... - Un système de navigation autonome très au point - Un confort indéniable - Les générateurs d’ambiance - Préférences de conduite personnalisables

... et les moins - Système de commande vocale encore perfectible - Sellerie confortable, mais au design un peu vieillot

(Mathieu Vacon/L'essentiel)