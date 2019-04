Un nouveau Seat Ateca qui sent la poudre!

Contraction de «Cup Racing», le terme Cupra désignait des berlines radicalement sportives qui aimaient bien taquiner les circuits. Devenue une marque, Cupra vise une autre clientèle. Tout à la fois sportive, mais aussi soucieuse d’élégance et de modernité. Inaugurer la saga Cupra par un SUV compact musclé est un sacré pari. Un pari réussi avec cet Ateca de 300 ch, transmission intégrale et boîte robotisée DSG7. Un sprinter léger qui dompte le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et se propulse à 247 km/h en vitesse de pointe. Des chronos à faire pâlir quelques compactes pourtant jugées très turbulentes!

Les Plus...



- Ses superbes accélérations

- Son atmosphère sportive

- Son bel espace intérieur

- Son combiné sport-confort



... et les moins



- Sa planche de bord trop Seat

- Son manque de radicalité

Nouveau logo stylé couleur bronze et noir, jantes 19 pouces diamantées, étriers de freins Brembo, détails noirs brillants, coques de rétro et rails de toit, quatre sorties d’échappement, sièges sport, volant sport en cuir, pédalier alu, ce Cupra Ateca en jette. Avec son bloc moteur 4 cylindres 2.0 turbo développant 300 chevaux et procurant 400 Nm de couple, il ne manque pas de muscles, sans oublier ce son rauque qui s’échappe des quatre sorties. Plusieurs modes de conduite sont possibles: Confort, Neige, Offroad, Sport. Mais le préféré reste le Cupra Launch Control.

À peine enclenchés, les rapports de la boîte à double embrayage montent très vite. Ce SUV, avec une garde au sol haute de 18 cm, procure bien du plaisir au volant. Car il sait faire souffler la tempête, toute la puissance passant aisément au sol, sans la moindre intervention électronique. Même s'il n'a pas vocation à être une véritable bête de course, il se montre capable d'offrir à la fois du confort et de l’espace à une famille. Ce Cupra Ateca représente aujourd'hui l’offre la plus puissante et performante de son segment. Premier SUV sportif généraliste, il lance à merveille la marque Cupra, dont on attend maintenant les futurs autres modèles.

(Denis Berche/L'essentiel)