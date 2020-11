Un «agent immobilier» revend des voitures

Un nouvel acteur est sur le marché automobile luxembourgeois, avec un concept bien défini. Avec trois collaborateurs, l'Agence Automobile s'est installée rue de Bastogne, à Ettelbruck, sa première agence hors des frontières belges après cinq ans d'existence.

Le principe: «Comme un agent immobilier, être l'intermédiaire entre deux particuliers, l'un vendant son véhicule, l'autre l'achetant», résume le fondateur et développeur, Marco Smeeters. Et d'argumenter: «Quand un client commande un véhicule neuf, le prix de reprise de l'ancien en concession tourne souvent entre 25 et 30% du prix du marché. Certains sont satisfaits, d'autres ne s'en contentent pas», relève Marco Smeeters.

«Tout se vend»

C'est là que l'Agence Automobile peut intervenir, avec des concessionnaires «qui sont nos principaux prescripteurs. Nos démarches sont complémentaires». Les véhicules sélectionnés ont moins de 6 ans et 100 000 km, avec un unique propriétaire. La provenance, le kilométrage et l'entretien sont certifiés. Après avoir recherché un acheteur, à travers l'Europe, «on s'occupe de tout: garantie, sécurisation de la transaction financière, immatriculation, contrôle technique...», complète Marco Smeeters. L'intermédiaire se paie sous forme de commissions, 9% de la vente.

Avec l'expérience et plus de 3 750 véhicules écoulés, le dirigeant constate que «tout se vend, dans un délai moyen de 28 jours. C'est une question de prix et d'opportunités». Sept agences sont en fonctionnement, et le réseau prévoit l'ouverture de nouveaux sites à Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette dès l'an prochain, et vise la cinquantaine d'ici cinq ans, entre la Belgique, le Grand-Duché et les Pays-Bas

(Mathieu Vacon/L'essentiel)