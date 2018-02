La Série 6 Gran Turismo a tout d'une limousine

Les Plus...



Son excellent confort

Ses lignes plus élancées

Son habitabilité généreuse

Les accélérations de son V6

Son volume de coffre



... et les moins



Ses tarifs très élevés

Sa lourdeur en virages Très haut niveau



Dans l’habitacle, la planche de bord est semblable à celle de la dernière Série 5. Présentation et matériaux, la qualité s'impose. La technologie fait également un bond en avant avec un écran multimédia tactile avec commande gestuelle et toutes les aides à la conduite apparues sur la Série 7.



En voulant faire trop différent de ses véritables valeurs, la marque bavaroise BMW s'était ratée avec la Série 5 Gran Turismo. Sa remplaçante vient tenter de corriger le tir. Cette Série 6 Gran Turismo, berline haute avec hayon, est aussi longue qu’une limousine (5,09 m). Soit 9 cm de plus que la Série 5 GT. À 1,54 m, elle est plus basse de 2 cm et son toit se retrouve ainsi à mi-chemin entre berline et SUV.



Ce salon roulant très élancé découle de la plateforme moderne de la dernière Série 7. Cela a pour effet d'abaisser sa masse de 150 kg et d'offrir un véritable attirail de compétition: suspension pneumatique, quatre roues directrices, aileron actif... Le coffre à bagages offre de 610 litres (+110 par rapport à sa devancière) à un maximum de 1 800 litres (+100 litres). Si l'habitabilité à l’arrière reste suffisante pour deux personnes, qui voyageront d'autant plus confortablement avec l’option «sièges confort» à commande électrique, le troisième passager doit s'attendre à être nettement moins bien loti.



La nouvelle Série 6 GT affiche des consommations très basses selon BMW et en amélioration de 15 % par rapport à sa devancière. Le 30d est toujours aussi agréable à mener avec du couple à revendre (620 Nm) et des accélérations dignes d’une vraie sportive. Bluffante par son confort, cette Série 6 GT manque un peu de dynamisme. Mais cela n'a rien d'un gros défaut tant elle a des qualités à revendre.

(Denis Berche/L'essentiel)